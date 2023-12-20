Радиостанция Sputnik осталась на месяц без эфира в Армении Армянский регулятор приостановил на месяц лицензию вещателя «Радио Sputnik»

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Комиссия по телевидению и радио Армении отозвала на 30 дней лицензию у радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором «Sputnik Армения». В рамках еще одного решения «Тоспа» получила штраф на сумму в 500 тысяч драмов — около $1200.

Такое решение было принято в связи с вышедшей в эфир 17 ноября передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», автор и ведущий которой иронично и в уничижительной форме высказался об Армении. Регулятор счел, что тот не имел на это «морального права», находясь в другой стране.

Штраф, как уточнили в «Sputnik Армения», касается авторской программы экс-депутата Армана Абовяна «Абовян Time». Комиссия усмотрела в одном из выпусков утверждения, распространяющие панику, и, которые основаны на непроверенных или недостоверных источниках.