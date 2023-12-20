В Госдуме упрекнули Армению в несоблюдении правил ОДКБ Журавлев — для NEWS.ru: войска ОДКБ нельзя вводить в Армению без ее просьбы

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Премьер-министр Никол Пашинян утверждает, что ОДКБ саботировала его призыв ввести войска в приграничные районы Армении, тогда как граница республики с Азербайджаном до сих пор не демаркирована, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. Кроме того, отметил он, Ереван официально вообще не обращался за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Азербайджан соблюдает международное право. Армения ведет себя странно. Между странами не подписан мирный договор, граница не определена, — подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по обороне.

По его словам, ОДКБ функционирует по определенному протоколу, который Армения не соблюдала. В качестве примера он привел Казахстан, который в 2022 году официально обратился за помощью к организации.

Разве может ОДКБ помогать стране, которая не обращается за помощью? Казахстан же в январе 2022 года официально обратился за помощью, и кризис в итоге там был быстро урегулирован. Получается, что Пашинян обвиняет нас, что мы не ввели оккупационные войска в его страну без его согласия? Странная позиция, — отметил Журавлев.

Ранее Пашинян обвинил руководство России в невыполнении условий трехстороннего соглашения по урегулированию конфликта в Карабахе, подписанного в ноябре 2020 года. Премьер также утверждал, что российские миротворцы не защитили мирное население Карабаха, когда в регионе возобновились боевые действия.