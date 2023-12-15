Пашинян и вице-премьер РФ Оверчук обсудили отношения Москвы и Еревана Пашинян: кабмин Армении представил проект «Перекресток мира»

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе встречи 15 декабря в Ереване обсудили российско-армянские отношения, сообщила пресс-служба кабмина Армении. Они обсудили вопросы, связанные с разблокировкой транспортных и экономических коммуникаций Южного Кавказа, работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и взаимодействие в формате ЕАЭС. По словам Пашиняна, кабмин Армении представил проект «Перекресток мира» и сообщил о готовности разблокировать транспортную инфраструктуру в регионе на основе принципов суверенитета.

Были упомянуты возможности разблокирования транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе. Премьер-министр Пашинян отметил, что правительство представило проект «Перекресток мира» и готово разблокировать региональную транспортную инфраструктуру на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности, — говорится в сообщении.

13 декабря Армения и Азербайджан обменялись задержанными военными. В рамках этого процесса, происходившего на участке азербайджанско-армянской границы, Баку передал Еревану 32 солдата. Армянская сторона же передала двоих военнослужащих. Отмечается, что переговоры по организации обмена проводили представители администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении.

Пашинян ранее заявил, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном в ближайшее время — это реалистичный сценарий. По его словам, документ может быть подписан в кратчайшие сроки при условии, что азербайджанская сторона подтвердит пункты, согласованные в ходе переговоров.