Охота на борца с колониями: как Франция прессует правозащитника Раббани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мухаммад Раббани

В Организации исламского сотрудничества выразили солидарность с британским правозащитником Мухаммадом Раббани, деятельности которого пытаются помешать власти Франции. Ранее они сорвали участие правозащитника в конференции в миссии ООН в Женеве. Швейцарские пограничники задержали Раббани по запросу Парижа. Правозащитник известен тем, что последовательно осуждает исламофобскую и неоколониальную политику макроновской Франции. Почему современная Пятая республика никак не может излечиться от исламофобии и неоколониализма, какими методами она действует против своих критиков — в материале NEWS.ru.

Что случилось с правозащитником, где и почему его задержали

Швейцарские власти под нажимом соседней Франции отказались допустить управляющего директора британской НКО CAGE International Мухаммада Раббани к участию в конференции «Неоколониализм: права человека, мир и безопасность», организованной Бакинской инициативной группой в офисе ООН в Женеве. Целью мероприятия была «поддержка борьбы с неоколониализмом, прав человека, мир и безопасность», заявили в организации.

«Прошло 12 часов с момента прибытия. Только что получил сообщение от швейцарских властей. Во въезде в Швейцарию отказано — по требованию французского правительства. Вот вам и швейцарский „нейтралитет“! Разочарован!» — написал Раббани на платформе Х (бывший Twitter).

По словам Раббани, в Женеве он планировал рассказать о том, как правительства США, Великобритании и Франции проводят неоколониальную политику по всему миру. «Они поддерживают колониальные режимы. Франция содержит целый ряд колоний по всему миру», — подчеркнул он.

Евразийский региональный центр Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF-ERC) резко осудил поведение французских властей, помешавших участию Раббани в международной конференции, посвященной борьбе с неоколониализмом.

Глава международного совета ICYF-ERC Эльчин Аскеров призвал французские власти тщательно расследовать инцидент, соблюдая при этом принципы справедливости и прав человека. Аскеров потребовал гарантировать, что подобное необоснованное вмешательство в работу правозащитников не повторится.

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости Эльчин Аскеров

Кто такой Мухаммад Раббани

42-летний Мухаммад Раббани — подданный Великобритании пакистанского происхождения, управляющий британской правозащитной организацией CAGE, основанной в 2003 году. Она выступает за расширение прав и возможностей сообществ, которые пострадали от злоупотреблений западных спецслужб и военных, допущенных в ходе «войны с террором». CAGE, в частности, рассказывала о тяжелом положении заключенных Гуантанамо, а также тех, кто содержался под стражей без суда. CAGE сыграла важную роль в выявлении случаев пыток и других злоупотреблений, организация добивалась привлечения виновных к ответственности.

Раббани не раз критиковал британские антитеррористические законы. Власти Великобритании также пытались мешать деятельности правозащитника. В 2016 году против Раббани открыли следствие, когда он в аэропорту Хитроу отказался назвать силовикам пароли к своим гаджетам. Позднее Раббани в статье для «Аль-Джазиры» объяснил, что не хотел нарушать конфиденциальность данных своих клиентов, обратившихся за помощью к правозащитнику. В 2017 году Раббани был признан виновным и приговорен к условному сроку в 12 месяцев и выплате штрафа в размере 620 фунтов.

Как Раббани задерживали в Польше по требованию Франции

Во второй половине октября Раббани участвовал в международной конференции в Баку, также посвященной борьбе с неоколониализмом. Тогда он отмечал, что уровень исламофобии в Пятой республике достиг огромных масштабов.

«Мусульманин во Франции будет изгоем в обществе, если не живет по его правилам. Например, девочку-мусульманку могут не допустить к занятиям в школе, лишить ее права на образование только потому, что она одевается в соответствии с требованиями своей религии. Опять же, политика двойных стандартов», — говорил тогда Раббани. На форуме отмечалось, что в макроновской Франции наблюдается широкий размах не только исламофобии, но и расизма.

Правозащитник тогда рассказал, что незадолго до бакинского форума, в первой половине октября, он был приглашен на конференцию ОБСЕ в Варшаве, однако в итоге был арестован и депортирован из Польши. В Варшаве ему заявили, что получили такие инструкции из Франции.

«Причина в том, что в прошлом году, когда я был на конференции ОБСЕ в Польше, я выступил с заявлением против Франции и дискриминации мусульман внутри этой страны», — рассказывал Раббани. По его словам, французские власти препятствуют деятельности CAGE, пытаясь помешать работе организации.

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Почему Франция не в состоянии избавиться от исламофобии

Франция считает враждебными себе любые инициативы по борьбе с неоколониалиазмом. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Парламентарий напомнил, что Баку на протяжении последних четырех лет возглавлял Движение неприсоединения, поэтому в Азербайджане к проблеме неоколониализма относятся очень серьезно. «Традиционно борьба с колониализмом, неоколониализмом остается в повестке дня этого движения. Как его председатель, Азербайджан, оказывал поддержку такого рода инициативам. Во Франции эти инициативы воспринимают как угрозу для своей неоколониалистской структуры», — заявил Мусабеков.

Исламофобия в «макроновской» Франции изжита не будет, заявил NEWS.ru специалист по Западной Европе Игорь Молотов. «Исламофобия проистекает из снобистского отношения к людям, как, собственно, и сам колониализм. „Бремя белого человека“ — стихотворение Киплинга до сих пор отражает давнее пренебрежительное отношение жителей западной Европы к неевропейским народам. Эти вековые мировоззрения быстро не изжить», — убежден эксперт.

Французские власти воспринимают в штыки любые инициативы по обсуждению неоколониализма, подтвердил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Любая попытка поднять вопрос о современных проблемах неоколониализма — это еще и напоминание о колониальном прошлом Франции. Елисейский дворец болезненно воспринимает обвинения в колониальных преступлениях. Поэтому политики, общественные деятели, правозащитники, которые таким образом напоминают о его колониальном прошлом, попадают под различного рода ограничения, запреты и даже под задержания», — пояснил Коротченко.

Как замалчивание проблем неоколониализма вредит самой Франции

По мнению Расима Мусабекова, попытки Парижа подменить решение серьезных неоколониалистских проблем борьбой с правозащитниками только усугубляют социальные проблемы внутри самой Пятой республики.

«У проблемы колониализма и неоколониализма есть существенные основания. Подобными задержаниями [как то, что применили в отношении Раббани] на границе эту проблему не решить. Сколько бы они ни задерживали общественных деятелей, которые борются с этими явлениями, проблемы остаются. Неслучайно во Франции регулярно происходят столкновения на расовой почве, социальные бунты против политики президента Макрона. Сохраняется очень серьезный раскол между мусульманской и христианской общинами», — напомнил он в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий подчеркнул, что Париж поучает весь остальной мир, как ему жить, но когда речь заходит о проблемах неоколониализма, то вместо диалога французские власти предпочитают использовать инструмент полицейского насилия.

«Франция всегда отличалась множеством стандартов в подходе к колониализму. Для себя — одни стандарты, для других стран — другие. Только вот сил у Парижа сейчас маловато — продавливать свои интересы силой. Но по инерции все равно остаются верны политике, согласно которой французы знают, что надо делать другим народам. При этом они не способны справляться с собственными проблемами», — посетовал Мусабеков.

Молотов также убежден, что правящие круги Франции в глубине души до сих пор воспринимают свою страну как империю, хотя публично используют либеральную риторику. «Франция и колониализм — это по-прежнему слова-синонимы. Более всех других стран Франция сделала для создания колониальной системы Африки и других континентов. Так быстро она не может отказаться от колониализма», — отметил эксперт.

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