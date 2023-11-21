«Колониальные преступления Франции»: Азербайджан назвал многие из них

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

В Баку под эгидой Движения неприсоединения состоялась конференция «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин». В своем обращении к участникам конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «велением времени» усиление роли женщин в процессе деколонизации. По его словам, и в XXI веке женщины все еще подвергаются рабству и эксплуатации в колониях. Большая вина здесь лежит на Франции, отметил президент. О том, за какие колониальные преступления в ответе Пятая республика и в чем заключается современная неоколониальная политика Парижа, — в материале NEWS.ru.

Что сказал Ильхам Алиев о нарушении прав женщин в колониях

У конференции «Развитие прав и повышение полномочий женщин», прошедшей в Баку в понедельник, 20 ноября, на следующий день появилось логическое продолжение — форум «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин». Два форума объединила проблема защиты прав женщин в процессе деколонизации — в рамках Движения неприсоединения. Это подчеркивалось в обращении к участникам форума президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Азербайджан. Баку. Участницы конференции Движения неприсоединения «Продвижение прав и расширение возможностей женщин»

«Азербайджан крайне обеспокоен продолжающимся колониализмом, особенно грубым нарушением прав женщин и детей в колониях. Франция, управляющая в настоящее время 13 заморскими территориями в качестве своих колоний, а также вмешивающаяся во внутренние дела расположенных на разных континентах мира своих бывших колоний, продолжает политику неоколониализма, несмотря на многолетние требования международных организаций и народов, борющихся за независимость», — говорится в обращении Ильхама Алиева.

На Франции лежит большая вина за преступления времен рабовладения

Как отметил президент Алиев, именно на Франции лежит вина за большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества.

«Франция, оккупировавшая десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке, грабившая их богатства и на протяжении многих лет порабощавшая их народы, совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности. Работорговля, которой активно занималась Франция, является одной из самых позорных страниц человечества», — отмечается в обращении президента.

Фото: EPA/ТАСС Плакат с надписью «Объединенная молодежь ради процветающего Нигера. Французские [военные] базы должны быть закрыты»

Ильхама Алиева в своем выступлении на форуме поддержала первый вице-президент Международного репарационного движения Гваделупы Викторина Синн.

«История доказала, что наши народы всегда подвергались дискриминации со стороны Франции. Они называли нас братьями, а затем жестоко убивали. Французы эксплуатировали многие народы. Мы страдали не только от рабства, но и от депортации. Потеряли свою независимость, национальную принадлежность, веру. У нас украли все», — заявила представитель Гваделупы.

Синне выразила надежду на то, что Франция ответит за все преступления, совершенные против других народов.

Париж испытывал ядерное оружие на жителях Полинезии

Представительница Французской Полинезии, заместитель генерального секретаря партии «Тавини» Элла Токориги рассказала, что Франция принесла ее народу тяжелые неизлечимые болезни. Париж более 30 лет, не задумываясь о судьбе местного населения, проводил на этих островах ядерные испытания.

«Эти испытания Франции привели к резкому росту онкологических заболеваний. Однако власти Франции продолжают избегать ответственности за свои действия. Им должно быть стыдно», — сказала она.

По словам Токориги, это еще не все последствия французского колониализма для населения Полинезии. В стране до сих пор отмечается экономический спад и низкий уровень образования.

«Девочек лишают возможности получить образование вовсе. Они вынуждены заниматься проституцией, чтобы прокормить себя и свои семьи», — сказала полинезийский политик.

Проблемы со здоровьем местному населению Франция принесла и в свои колонии на острова в Атлантическом океане. Остров Мартиника остается регионом и заморским департаментом Франции до сих пор. На бакинский форум приехал представитель острова и член Национальной ассамблеи Франции Марселлен Надо. Он рассказал, что Париж не жалеет и «свои» заморские территории.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Азербайджан. Баку. Участницы конференции Движения неприсоединения «Продвижение прав и расширение возможностей женщин»

«Они отравляли наш народ хлордеконом. Мы не знаем, какие последствия это может иметь для них, в частности для женщин и детей. Какой интерес представляют наши страны для Франции? Они пренебрегают проблемами наших стран», — сказал депутат.

Стоит пояснить: хлордекон — это химическое вещество, которое применяется в сельском хозяйстве в качестве пестицидов. Франция развивает остров как аграрный. В результате вся экономика Мартиники базируется на сельском хозяйстве. Для высоких урожаев активно применяют химические удобрения.

Последствия французской оккупации сохраняются в Африке

Франция продолжала несправедливую колониальную политику не только в отношении Гваделупы и Полинезии, отметил в своем выступлении на форуме ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Чихаев. По его словам, Париж по сей день препятствует экономическому развитию многих стран Африканского континента. На сегодня у Франции остается шесть колоний в Африке, а всего еще несколько десятилетий назад было 14 колоний.

«Франция ведет себя очень эгоистично. Власти этой страны делают лишь то, что отвечает их коммерческим интересам. Сегодня Франция ведет новую, неоколониальную политику», — сказал Чихаев.

Почему влияние Парижа в Африке быстро падает

«Параллельно с тенденциями неоколониализма мы также наблюдаем широкий размах во Франции расизма, ксенофобии и исламофобии. Для борьбы с такими тревожными и опасными тенденциями французским властям следует обратить внимание на серьезные проблемы внутри страны. Недавнее изгнание французских войск из Мали, Нигера и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировало, что ее беспощадная политика неоколониализма в Африке обречена на неудачу», — говорится в обращении Алиева.

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press Люди проводят демонстрацию в столице Нигера Ниамее

Президент Азербайджана выразил удивление тем, что Франция, вместо того чтобы извиниться за совершенные ею в прошлом зверства, «разглагольствует о фиктивных этнических чистках в других странах».

Париж задумал антиазербайджанскую игру на Южном Кавказе

Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения, поэтому он говорит от имени членов этой крупнейшей международной организации, отметил в беседе с NEWS.ru директор российского Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Движение неприсоединения во многом состоит из стран бывшей колониальной системы, в том числе из бывших колоний Франции. История этих стран построена на борьбе с колониализмом, поэтому логично, что вопрос защиты бывших и нынешних колоний поднимается в Баку. Поскольку это очень важный вопрос, важна и роль его модератора, той страны, которая его поднимает, в данном случае Азербайджана», — сказал политолог.

По словам Солонникова, колониализм проявляется и в управлении элитами других стран, что сейчас можно наблюдать в отношениях Франции и Армении.

«Если властная элита считает, что для нее первостепенное значение имеют интересы элит метрополии, то в этом случае налицо колониальная повестка. Руководство Армении именно такую политику и ведет», — уточнил Солонников.

С Азербайджаном в этом вопросе солидарна Россия. Ее позицию озвучила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Почему Азербайджан встал на защиту интересов колоний

Баку защищает не только политические интересы бывших и нынешних французских колоний, говорят участники женского форума. Азербайджан — страна, большинство населения которой — мусульмане, однако гости форума видят, насколько прочно защищены права и интересы местных женщин. Об этом заявила в беседе с NEWS.ru председатель азербайджано-турецкого объединения деловых людей Фатима Аслан.

«Традиционно азербайджанские женщины занимали высокое общественное положение. Сейчас в государстве первый вице-президент — Мехрибан Алиева, которая много времени уделяет вопросам положения женщин в стране. Она очень подготовленный государственный деятель. На форум в Баку приехали гостьи из тех стран, в которых женщин еще до сих пор дискриминируют. В некоторых колониальных и постколониальных странах им даже запрещено заниматься политикой. Для них важен пример Азербайджана. Поэтому участницы форума много для себя важного узнают о роли женщины в обществе на примере ее значимого положения в обществе», — рассказала участница бакинского форума.

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