Путин поздравил супругу Алиева с наступающим днем рождения

Фото: kremlin.ru

Мехрибан Алиева, Владимир Путин (архивное фото)

Президент России Владимир Путин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю наступающего дня рождения, сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан». Глава государства высоко оценил вклад Алиевой в упрочение стратегического партнерства между Москвой и Баку, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии двухсторонних отношений.

Вы вносите большой личный вклад в упрочение отношений между нашими государствами, которые в этом году вышли на новый уровень союзнических. Убежден, что конструктивные двусторонние связи по многим направлениям, дружба наших народов будут и далее укрепляться, — говорится в поздравительном письме.

Мехрибан Алиева родилась в Баку 26 августа 1964 года. Училась в Первом Московском государственном медицинском институте имени И. М. Сеченова, откуда выпустилась с красным дипломом. Она была назначена на пост первого вице-президента Азербайджана в 2017 году.

Помимо политической деятельности, Алиева занимается благотворительностью, возглавляет фонд Гейдара Алиева, является послом доброй воли ЮНЕСКО и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). В 2019 году Алиева была награждена орденом Дружбы «за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений». Является супругой президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит отношения с Азербайджаном и рассчитывает на развитие союзнического взаимодействия. По словам главы внешнеполитического ведомства, ситуация в мире требует постоянного обмена мнениями и оценками, а также заключения соглашений, которые будут учитывать интересы обоих союзников.