Захарова оценила политику Франции на Южном Кавказе Захарова: цель Франции — превратить Южный Кавказ еще в одну арену противостояния

Фото: МО Армении

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Цель Запада, и в частности Франции, — превратить Южный Кавказ еще в одну арену противостояния, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По ее словам, Париж безуспешно пытается реабилитировать свое политическое реноме, изрядно потрепанное в других частях мира.

У западных стран и Франции цель — превратить Южный Кавказ еще в одну арену противостояния. Они игнорируют интересы стран региона, ничего не делают, чтобы обеспечить безопасность, стабильность и процветание региона, — заявила представитель МИД.

Таким образом она прокомментировала слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил, что Франция поощряет сепаратистов и готовит почву для развязывания новой войны на Южном Кавказе. Захарова добавила, что в Азербайджане и других странах порядком устали от навязчивости Парижа.

К сожалению, риски рецидивов сохраняются, в связи с этим Россия последовательно работает над стабильностью и процветанием на основе баланса интересов всех регионалов и их соседей. В этой логике мы выстраиваем взаимодействие консультативно-региональной платформы «3+3», работаем над комплексной нормализацией Баку и Еревана на основе договоренностей на высшем уровне, — резюмировала Захарова.

Ранее Алиев в своем обращении к участникам конференции заявил, что в Баку разоблачили политику неоколониализма, проводимую некоторыми странами, особенно Францией. Азербайджанский лидер отметил, что колониализм оказал негативное влияние на права женщин.