В Совфеде объяснили, почему Еревану следует благодарить миротворцев из РФ Сенатор Климов — для NEWS.ru: миротворцы четко выполняют миссию в Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил у блок-поста в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян огульно обвиняет российских миротворцев в том, что они «не защитили армянское население» в Карабахе, заявил NEWS.ru сенатор Андрей Климов. По его мнению, миротворцам надо сказать спасибо за то, что они предотвратили наиболее тяжкие последствия очередного военного столкновения.

Нет никаких оснований полагать, что российские миротворцы в Карабахе не выполняют свой мандат. Мы очень четко следим за выполнением своих обязательств, — отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

Сенатор подчеркнул, что Россия при этом никогда не позволяла себе вмешиваться в территориальный спор между Арменией и Азербайджаном.

Именно господин Пашинян признал законность границ в регионе такими, какими они были в советское время. Это означает, что Карабах, по мнению я Пашиняна, является частью Азербайджана. К тому же Ереван никогда не признавал Карабах ни самостоятельным государством, ни частью Армении. Почему теперь звучат обвинения Пашиняна в адрес моей страны и миротворцев? — заявил Климов.

Ранее Пашинян обвинил Москву в нарушении соглашения по урегулированию конфликта вокруг Карабаха. По его словам, российская сторона несколько раз сообщила, что считает Карабах частью Азербайджана. Пашинян отметил, что такие высказывания противоречат трехстороннему заявлению о прекращении огня в регионе, подписанному в ноябре 2020 года.