Захарова заявила, что РФ готова решать вопросы с Арменией в спокойном ключе Захарова: Россия исходит из союзнического характера отношений с Арменией

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Мария Захарова

Москва готова решать спорные вопросы, возникающие в ходе диалога с Ереваном, в спокойном профессиональном и партнерском ключе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала недавние выпады армянского премьера Никола Пашиняна в адрес России. Захарова выразила надежду на то, что глава армянского правительства приедет в Санкт-Петербург 25 декабря.

Исходим из того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян воспользуется приглашением президента РФ и приедет 25–26 декабря в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Это традиционная предновогодняя встреча глав государств — участников СНГ. Там, собственно говоря, и можно было бы поднять все интересующие вопросы, — отметила Захарова.

Представитель МИД также заявила о союзническом характере отношений Москвы с Ереваном.

Ранее Пашинян обвинил руководство России в невыполнении условий трехстороннего заявления по урегулированию конфликта в Карабахе.

Президент России в 2020 году заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Я узнал из прессы, что Россия сделала такое заявление. На мой взгляд, это противоречит трехстороннему заявлению, — сказал он.

Пашинян также сообщил, что российские миротворцы не защитили мирное население Карабаха, когда в сентябре в регионе возобновились боевые действия.