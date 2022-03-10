В Харьковском институте прекращена работа ядерной установки

Представители украинской государственной инспекции ядерного регулирования «Госатомрегулирование» заявили, что исследовательская ядерная установка «Источник нейтронов» в Харьковском физико-техническом институте не работает. Она переведена в режим «длительной остановки», сообщает РИА Новости.

По состоянию на 10 марта 2022 года ситуация на ядерной подкритической установке «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов» (ЯПУ «Источник нейтронов») остаётся без изменений: ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние (режим «длительная остановка»), — говорится в сообщении.

Ядерная установка «Источник нейтронов» была построена для получения нейтронов и использования их в фундаментальных и прикладных исследованиях, а также для обучения и подготовки специалистов для украинской атомно-энергетической промышленности. Это совершенно новый тип безопасной ядерной установки, в которой интенсивность протекания ядерной реакции деления изотопа урана-235 в активной зоне управляется ускорителем электронов.

Ранее системный оператор НЭК «Укрэнерго» сообщил, что Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена. По информации компании, проблемы с электроснабжением станции связаны с повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская».

Кроме того, была приостановлена подача электроэнергии в Славутич. В «Укрэнерго» добавили, что в настоящее время провести ремонтные работы невозможно.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Панков назвал это опасной провокацией и добавил, что российские специалисты приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию на Чернобыльской АЭС. Власти Белоруссии поручили своим специалистам обеспечить энергоснабжение станции.