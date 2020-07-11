МЧС сообщило о продолжении ликвидации пожара на крупнейшей свалке Еревана

https://static.news.ru/photo/567e5704-c375-11ea-af85-fa163e074e61_660.jpg Фото: mes.am

Пресс-служба МЧС Армении сообщила о продолжении борьбы с огнём на крупнейшей мусорной свалке Еревана. Она расположена в окраинном районе Нубарашен.

На месте работают пожарные отряды управления спасательной службы МЧС по Еревану, оперативная группа по организации спасательных работ, задействованы четыре водовоза и шесть единиц специальной техники, — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным МЧС, общая площадь пожара составляет четыре гектара. На данный момент спасатели уже использовали 314 тонн воды. Сигнал о возгорании поступил 9 июля 2020 года.

Во время чрезвычайного положения, которое ввели в Армении из-за пандемии коронавируса, число пожаров в стране значительно сократилось. Сотрудники МЧС неоднократно отмечали, что большинство из них были вызваны человеческой небрежностью или злым умыслом.

NEWS.ru писал ранее, что крупный пожар возник на свалке в Дагестане. Его площадь составила 400 квадратных метров.