Макс Корж приезжал к изолятору с задержанными в Минске

https://static.news.ru/photo/a5c5115c-dee3-11ea-98b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxkorzhmus/instagram.com

Белорусский певец Макс Корж 15 августа приезжал к изолятору временного содержания на улице Окрестина в Минске.

Музыканта заметили в толпе другие пришедшие к ИВС, передаёт TUT.BY.

Ранее Макс Корж обратился к своим соотечественникам-белорусам, участвующим в манифестациях, с призывом требовать «от своих лидеров других решений» и прекратить протестную активность. Позже он отредактировал свой пост в Instagram.

Как писал NEWS.ru, ранее американский актёр Чак Норрис пообещал приехать к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Однако визит не предполагает быть дружеским. Звезда боевиков пригрозил, что заставит политика плакать.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

В свою очередь президент страны заявил, что всё это — часть зарубежного плана по дестабилизации ситуации в стране и попытка совершить «цветную» революцию по западным методичкам.