Макс Корж приезжал к изолятору с задержанными в Минске

Белорусский певец Макс Корж 15 августа приезжал к изолятору временного содержания на улице Окрестина в Минске.
Музыканта заметили в толпе другие пришедшие к ИВС,
Ранее Макс Корж обратился к своим соотечественникам-белорусам, участвующим в манифестациях, с призывом требовать «от своих лидеров других решений» и прекратить протестную активность. Позже он отредактировал свой пост в Instagram.
Как писал NEWS.ru, ранее американский актёр Чак Норрис пообещал приехать к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Однако визит не предполагает быть дружеским. Звезда боевиков пригрозил, что заставит политика плакать.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.
В свою очередь президент страны заявил, что всё это — часть зарубежного плана по дестабилизации ситуации в стране и попытка совершить «цветную» революцию по западным методичкам.
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