Макс Корж отредактировал пост о протестах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/a8d30bf4-dc01-11ea-be37-fa163e074e61_660.jpg Макс Корж Фото: maxkorzhmus/instagram.com

Белорусский певец Макс Корж отредактировал свой пост в Instagram, в котором призывает протестующих отказаться от акций в Белоруссии. Он отметил, что имеет в виду только сегодняшний день.

Он добавил в скобках пояснение в одно из предложений своего поста в соцсети.

Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня движ (я говорю только про сегодняшний день), — написал он.

Как писал NEWS.ru, Корж обратился к своим соотечественникам-белорусам, участвующим в манифестациях, с призывом требовать «от своих лидеров других решений» и прекратить протестную активность. Он заявил, что дальнейшие действия протестующих не будут «работать в плюс». По словам Коржа, участники уличных акций добьются только озлобления силовиков, а не перехода их на свою сторону. Певец также призвал белорусов беречь себя и не рисковать «бездумно».

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. Трое из них — сотрудники телеканала «Дождь» Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов — уже вернулись на родину.