«Заставлю тебя плакать»: Чак Норрис пообещал покарать Александра Лукашенко

https://static.news.ru/photo/dc294046-dedf-11ea-b2f6-fa163e074e61_660.jpg Чак Норрис Фото: Nicole Kubelka/Global Look Press via ZUMA Press

Американский актёр Чак Норрис пообещал приехать к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Однако визит не предполагает быть дружеским. Звезда боевиков пригрозил, что заставит политика плакать.

Норрис записал короткий ролик, в котором обратился к некоему Саше, известному как «Саша ноль процентов» и «Мистер Таракан».

Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я. Плачет лук. Поэтому, если ты не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать, — заявил актёр.

Норрис не сделал больше никаких уточнений и никак не конкретизировал свои слова. При этом в его официальных аккаунтах такой ролик отсутствует, а распространять его первыми начали аккаунты в соцсетях, связанные с белорусской оппозицией.

Из этого можно сделать вывод, что видео записано с помощью сервиса Cameo, где у знаменитостей можно за деньги заказать персонализированное видеообращение. То есть авторы таких выступлений особо не вникают в задачу ролика, а просто отрабатывают гонорар.

Ранее Норрис через тот же сервис Cameo записывал обращение к российскому телеведущему Владимиру Соловьёву, назвав его «каратэ-пацаном» и пригласив встретиться на ринге.

Вместе с тем ранее именитые личности вполне осознанно высказывали публичную поддержку протестующим в Белоруссии. Среди них — актёры Хью Грант и Джаред Лето, изобретатель и бизнесмен Илон Маск, шоумен Иван Ургант, певица Диана Арбенина и множество других известных личностей.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

В свою очередь президент страны заявил, что всё это — часть зарубежного плана по дестабилизации ситуации в стране и попытка совершить «цветную» революцию по западным методичкам, писал NEWS.ru.