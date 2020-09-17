Лукашенко расцеловали после форума «Женщины за Беларусь»

https://static.news.ru/photo/c95a7518-3ccb-11ea-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на женском форуме «За Беларусь». Присутствующие после откровенной речи политика не смогли сдержать эмоции.

Белорусский лидер объяснил, кто виновен в беспорядках. Он попросил женщин рассказать своим друзьям и соседям всю правду о происходящем в стране.

Скажите людям, что происходит на самом деле. Сегодня вопрос Беларуси, России и всей Европы, может, всей, а не только Восточной, решается здесь. Нельзя довести до горячей войны. Мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку, — отметил политик.

Несколько женщин подбежали к Лукашенко после того, как он закончил своё выступление. Они начали обнимать и благодарить главу государства. Одна из представительниц прекрасного пола даже поцеловала президента. На его щеке остался след от красной помады.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.