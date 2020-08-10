Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев хочет обжаловать итоги выборов

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что собирается обжаловать итоги выборов главы государства, прошедших 9 августа 2020 года. Политик является сопредседателем общественного объединения «Говори правду».
Он намерен обратиться с соответствующим заявлением в ЦИК республики,
Явка на выборах составила более 84%. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%, согласно последней оценке ЦИК. После закрытия избирательных участков в столице и других городах прошли масштабные акции протеста.
Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты. Тихановская и её сторонники итоги выборов не признали.
Демонстранты применили «коктейли Молотова» против сотрудников ОМОНа в Минске. Центр белорусской столицы сейчас оцеплен, в городе слышны выстрелы. Из мест столкновений выезжают автозаки с митингующими. Количество задержанных достигло нескольких тысяч. Протестующие не согласны с итогами президентских выборов, на которых официально победил Лукашенко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в настоящее время находится на территории Литвы, сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
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