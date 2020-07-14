Генерал армии Азербайджана умер в результате обстрела со стороны Армении

https://static.news.ru/photo/62e577d2-c5bb-11ea-b7b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.am

Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели генерал-майора Полада Гашимова во время обстрела со стороны армянских военных. Также погиб другой высокопоставленный офицер ВС полковник Ильгар Мирзяев.

Азербайджанская армия также понесла потери в результате боевых действий. Генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев были героически убиты во время боёв утром, — приводит радио Sputnik слова министра обороны генерал-лейтенанта Карима Валиева.

По данным «Московского Комсомольца», Гашимов являлся начальником штаба 3-го корпуса, а Ильгар Мирзеев — начальником артиллерии в том же корпусе.

Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 июля в товузском направлении границы. Было уничтожено большое количество военной техники и объектов противника.

Активная фаза боестолкновений началась 12 июля на границе Азербайджана и Армении — в Товузском районе, граничащем с Грузией, и Тавушской области соответственно. В результате погибли двое азербайджанских военных. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговоров и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Глава МИД России Сергей Лавров 13 июля провёл телефонные разговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном. Он призвал к немедленному прекращению огня на армяно-азербайджанской границе, писал NEWS.ru.