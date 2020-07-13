Минобороны Азербайджана сообщило о новых обстрелах со стороны Армении

https://static.news.ru/photo/5b732f04-c5a1-11ea-99a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.am

В Минобороны Азербайджана заявили об обстреле села на границе с Арменией из крупнокалиберного оружия и артиллерии.

По словам полковника Вагифа Даргяхлы, армянские вооружённые силы открыли огонь по селу Дондар Гушчу Товузского района. Местные жители не пострадали, сообщает РИА Новости.

Утром 14 июля также сообщалось об обстреле армянской стороной ещё двух сёл — Агдам и Алибейли Товузского района на армяно-азербайджанской границе.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении — Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно. В результате погибли двое азербайджанских военных. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговоров и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, 13 июля глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные разговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном. Он призвал к немедленному прекращению огня на армяно-азербайджанской границе.