В Минобороны Азербайджана сообщили об обстреле Арменией приграничных сёл

https://static.news.ru/photo/b9addd30-c597-11ea-b5ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Военные Армении утром 14 июля обстреляли сёла Агдам и Алибейли Товузского района на армяно-азербайджанской границе, сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

По его словам, огонь вёлся из крупнокалиберных орудий и артиллерийских установок. Он добавил, что жители населённых пунктов не пострадали, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, 13 июля глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные разговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном. Он призвал к немедленному прекращению огня на армяно-азербайджанской границе.

Перестрелка на границе между Азербайджаном и Арменией произошла 12 июля. В результате погибли двое азербайджанских военных. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговоров и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.