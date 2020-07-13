Глава МИД РФ призвал Азербайджан и Армению прекратить огонь на границе

https://static.news.ru/photo/9d72db4c-c511-11ea-b8d5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные разговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном. Он призвал к немедленному прекращению огня на армяно-азербайджанской границе.

Он заявил, что стороны должны проявлять сдержанность с учётом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Лавров заверил, что Москва продолжит выполнять посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном. Министр также подчеркнул важность ответственного подхода участников Минской группы к оценке ситуации и призвал избегать заявлений и действий, способных спровоцировать рост напряжённости, сообщается на сайте МИД РФ.

Как писал NEWS.ru, перестрелка на границе между Азербайджаном и Арменией произошла 12 июля. В результате погибли двое азербайджанских военных. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан, заявив, что военные соседней республики попытались с применением артиллерии взять опорный пункт на границе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговоров и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.