Белгосфилармония опровергла информацию о забастовке артистов

https://static.news.ru/photo/f5987df4-dd6c-11ea-88da-fa163e074e61_660.jpg Фото: philharmonic.by

Белорусская государственная филармония опровергла информацию о забастовке артистов. В учреждении назвали подобные публикации фейком, разжигающими напряжённость среди граждан.

Все коллективы Белорусской государственной филармонии работают в обычном режиме, готовятся к новому концертному сезону. Мы заинтересованы в стабильной творческой работе в нашем мирном и прекрасном городе Минске, — передаёт агентство БелТА.

Накануне работники завода БелАЗ, принимавшие участие в акции протеста на предприятии, стали расходиться по своим цехам. Они возвращаются на рабочие места, чтобы предупредить сотрудников о возможной остановке производства в случае невыполнения их требований.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные митинги. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Акции сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно. Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.