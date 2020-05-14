Warner Bros. планирует возобновить съёмки новой «Матрицы» к июлю

Кинокомпания Warner Bros. намерена возобновить производство четвёртой части фильма «Матрица» режиссёра Ланы Вачовски к июлю.
Актёрский состав проекта продлил контракты на восемь рабочих недель,
Съёмки картины начались в феврале 2020 года и продолжились в Берлине в марте. Позже процесс пришлось заморозить из-за пандемии коронавируса.
Как писал NEWS.ru, американские режиссёры Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали, что приняли участие в работе над четвёртой частью картины «Матрица». Они известны как создатели серии фильмов «Джон Уик».
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