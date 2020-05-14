Warner Bros. планирует возобновить съёмки новой «Матрицы» к июлю

https://static.news.ru/photo/f9a24d48-95e2-11ea-9b90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Матрица»/kinopoisk.ru

Кинокомпания Warner Bros. намерена возобновить производство четвёртой части фильма «Матрица» режиссёра Ланы Вачовски к июлю.

Актёрский состав проекта продлил контракты на восемь рабочих недель, сообщает Variety. Таким образом студия надеется удержать команду.

Съёмки картины начались в феврале 2020 года и продолжились в Берлине в марте. Позже процесс пришлось заморозить из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, американские режиссёры Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали, что приняли участие в работе над четвёртой частью картины «Матрица». Они известны как создатели серии фильмов «Джон Уик».