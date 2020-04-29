Режиссёры «Джона Уика» рассказали о возвращении в «Матрицу»

https://static.news.ru/photo/b7d8adcc-8af6-11ea-bb83-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Джон Уик» Фото: Lionsgate/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские режиссёры Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали, что приняли участие в работе над четвёртой частью картины «Матрица». Они известны как создатели серии фильмов «Джон Уик».

Стахелски и Литч отметили в интервью Collider, что снова отвечают за боевую хореографию в проекте, а также помогают с тренировками актёров и каскадеров. Они также поделились, что над новой «Матрицей» работает съёмочная группа оригинальной трилогии, а режиссёр Лана Вачовски снимает все экшен-сцены.

Лана прекрасна тем, что ставит весь экшен самостоятельно. Раньше в «Матрице» за это отвечал второй режиссер, однако в четвёртом фильме она снимает экшен-сцены сама. Вторая группа нужна лишь для общих планов других локаций, — сказал Стахелски.

Кинематографист признался, что скорее всего не успеет закончить нового «Джона Уика» в сроки. Ранее сообщалось, что премьеры премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» должны были состояться в один день, 21 мая 2021 года. Однако съёмки картин пришлось заморозить из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.