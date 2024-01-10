«Сергий против нечисти» вернется на экраны: кого сыграет Подкаминская Первая серия фэнтезийного боевика «Сергий против нечисти. Яга» выйдет 1 февраля

Фото: Пресс-служба KION

Фэнтезийная российская комедия «Сергий против нечисти» получила продолжение. Когда выйдет третий сезон сериала, каков сюжет, кого сыграла звезда «Кухни» Елена Подкаминская?

О чем будет третий сезон сериала «Сергий против нечисти»

В сиквеле фэнтезийной комедии с элементами боевика зрители снова увидят борца с темными силами Сергия и его помощницу Катю. Они бесстрашно бросают вызов сказочной нечисти, совершающей преступления на улицах современной Москвы. Ранее герои боролись с такими фольклорными злодеями, как Кощей, Змей Горыныч, Баюн и другими, однако в этот раз им предстоит одолеть Ягу.

Судя по трейлеру, злодейка попытается соблазнить мракоборца. В тизере Яга умело превращается из седовласой старухи неприятной внешности в роковую красотку с длинными ногами и томным взглядом.

Кто сыграет в третьем сезоне сериала «Сергий против нечисти»

К своим ролям вернулись Роман Маякин, представший в образе борца с нечистью, и Лукерья Ильяшенко, сыгравшая следователя Екатерину Земцову, впоследствии ставшую помощницей Сергия. Кроме того, зрители снова увидят Ирину Розанову и Дмитрия Куличкова.

«Вместе с Сергием я пережил немало приключений, погонь и перевоплощений, и для меня ценно то, что работа над этим проектом всегда динамичная. Движение во всем — в развитии персонажа, экшен-сценах, драматических поворотах в линии с Катей Земцовой. Не сомневаюсь, что все то удовольствие, которое мы получаем на съемках, видно на экране», — признавался Маякин.

Роль роковой женщины Яги исполнит Елена Подкаминская, знакомая зрителям по сериалу «Кухня». Других новых персонажей сыграли Ян Цапник, Софья Володчинская и Михаил Тарабукин. Также известно, что в съемках приняли участие актриса Яна Кошкина, шоумен Дмитрий Хрусталев и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Сериал стал одной из последних ролей Пухляша Дмитрия Красилова, который ушел из жизни в декабре 2023 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Елена Подкаминская

О чем предыдущие сезоны сериала «Сергий против нечисти»

История рассказывает о бывшем монахе по имени Сергий, которому волей случая выпала роль борца с нечистью. По сюжету сериала, злые существа и духи существуют в мире, однако о них известно лишь церковникам, и то не всем.

Борьба со злодеями привела Сергия к разгульному образу жизни — он стал злоупотреблять алкоголем, курить и вступать в беспорядочные сексуальные контакты, чтобы справиться со стрессом. Кроме того, священнику было сложно воспринимать открывающиеся последствия действий нечисти. Из-за пьянства мужчину отлучают от церкви, но он тайно договаривается продолжить делать «грязную» работу.

Действия Сергия в мракоборстве координирует Тетушка, сведущая в старинных тайнах и легендах. Именно она дает разжалованному священнику задания, деньги и оружие. Сергий всегда действует аккуратно и скрытно, однако во время очередного заказа свидетелем охоты становится следовательница по имени Екатерина. Мужчине приходится открыть ей правду о своей работе, из-за чего полицейская принимает решение стать напарником главного героя.

В первом сезоне Катя и Сергий начинают совместную борьбу с представителями потустороннего мира. Им удается победить нескольких монстров, в том числе Кощея и Баюна.

Во втором сезоне зрители увидели, как капитан Куракин, служащий с Катей, оказался в мире демонов. В попытках его спасти героям предстоит столкнуться со Змеем Горынычем и Вием, однако победа далась героям дорогой ценой — Катя сама стала чудовищем из-за проклятия Вия. Для ее спасения Сергию придется заключить сделку с Бабой-ягой. Следовательница, влюбленная в мракоборца, не оценила этот шаг.

Когда и где смотреть третий сезон сериала «Сергий против нечисти»

Третий сезон сериала «Сергий против нечисти. Яга» с Маякиным, Ильяшенко и Подкаминской в главных ролях выйдет 1 февраля. Премьера состоится на платформе онлайн-кинотеатра Kion.

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