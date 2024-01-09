Сериал об СВО, роман с Нюшей, наркотики: где сейчас актер Аристарх Венес В Сети опубликовали трейлер сериала об СВО «20/22» с Аристархом Венесом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аристарх Венес

Звезда сериала «Кадетство» Аристарх Венес сыграл главную роль в сериале об СВО, премьера которого назначена на февраль 2024 года. Поддерживает ли актер спецоперацию и что у него с личной жизнью?

В каком сериале об СВО сыграл Венес

В сериале «20/22» актер исполнил роль Данилы — московского студента, который в первые месяцы начала боевых действий отправился в зону спецоперации, где находится его брат. Девушка героя Венеса Алиса (Дарья Кукарских) выступает категорически против СВО, однако отправляется в горячую точку за своим возлюбленным.

Съемки сериала проходили в Мариуполе, Москве, Подмосковье и Ростовской области. Режиссером картины, снятой при поддержке Института развития интернета, выступил Андрей Симонов.

Как отметил сам Венес, несмотря на время и место действия сериала «20/22», это кино прежде всего о любви.

«На мой взгляд, во-первых, любовь есть Господь, и все — вокруг любви. Именно поэтому то, что сейчас происходит, происходит из-за отсутствия любви», — заявил актер.

Трейлер картины опубликовал в своем Telegram-канале военкор Павел Чуприн, который с коллегой Семеном Пеговым сыграли в этом проекте камео.

Фото: Пресс-служба Первого канала Кадр из сериала «20/22»

Что говорил Венес об СВО и Путине

Артист высказывался в поддержку спецоперации и говорил, что помогает российским бойцам в зоне боевых действий.

«Самые лучшие ребята нашей страны сейчас находятся там (в зоне СВО. — NEWS.ru), это однозначно. Лучший генофонд, лучшие пацаны там. Надо помогать [бойцам] всегда, и мы всегда помогаем — я и мой коллектив. Со своими близкими мы всегда помогаем, тихо, но у наc всегда все адресно. Отправляем машины, фуры», — сказал Венес в сентябре 2023 года в интервью «Народному фронту».

Также актер поддержал политику президента России Владимира Путина, заявив, что глава государства делает однозначно выверенные шаги.

«Мы начали играть вдолгую, то, что всегда делал и делает Запад», — считает артист.

Что известно о личной жизни Аристарха Венеса

Сейчас актер в браке не состоит. Известно, что у него был роман с девушкой по имени Татьяна. Пара собиралась пожениться, однако этого не произошло, пишет портал rustars.tv.

Согласно сообщениям в СМИ, Венес встречался с певицей Нюшей Шурочкиной, известной как Нюша, и актрисой Мирославой Карпович. Также на страницах в социальных сетях появлялись совместные снимки Аристарха и фотографа Анны Горбачевой. Несмотря на это, сейчас Венес остается в статусе холостяка.

Одним из хобби актера является музыка. Он пробует себя в качестве диджея, устраивает выступления в московских клубах и гастролирует по стране. Кроме того, Венес любит футбол и болеет за московский «Локомотив».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Аристарх Венес

Были ли у Венеса проблемы с наркотиками

В 2021 году Венес в интервью порталу Teleprogramma.pro признался, что он употреблял наркотики, однако уже порядка семи-восьми лет не принимает запрещенных веществ.

«Отрицать тот факт, что я пробовал запрещенные препараты, я не стану. Это действительно случилось. И это были разные вещества и средства», — рассказывал Венес.

Тогда он подчеркнул, что уже давно не употребляет наркотики, это является его принципиальной позицией. По его словам, запрещенные вещества — это зло, от которого нужно в первую очередь огородить детей.

Кто такой Аристарх Венес

Аристарх родился 4 октября 1989 года в Москве в семье актера Виктора Венеса. Является выпускником Ярославского государственного театрального института. Внук грека Аристархоса Венеса, участника Второй мировой войны на стороне антигитлеровской коалиции, в 1949 году эмигрировавшего в СССР. Имя получил в честь дедушки.

В 2006–2007 годах исполнил роль суворовца Ильи Сухомлина — одного из главных героев сериала «Кадетство», который транслировался телеканалом СТС. В продолжении ленты под названием «Кремлевские курсанты» (2009–2010) сыграл ту же роль.

Позднее Венес сыграл главные роли в ряде проектов, таких как сериалы «Закон каменных джунглей» (Тим, главарь банды подростков), «Водоворот» (Марк Дивин, оперуполномоченный полиции), «Мастер» (Максим Еремин), «Детективный синдром» (Павел Коротаев), «Документалист. Охотник за призраками» (Евгений Морозов) и других.

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