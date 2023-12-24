«Голая вечеринка» Ивлеевой, смерть Пухляша, демарш Белого: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Внезапная смерть танцора Дмитрия Красилова (Пухляш в клипе группы Little Big «Uno») в 29 лет, «голая вечеринка» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, реакция актера уехавшего из России актера Анатолия Белого (внесен Минюстром РФ в список иноагентов) на попадание в реестр лиц, финансируемых из-за рубежа, — эти новости активно обсуждали в СМИ и соцсетях в минувшие семь дней. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Как и почему умер Пухляш

18 ноября стало известно, что танцор Дмитрий Красилов, получивший известность как Пухляш после съемок в клипе группы Little Big «Uno», скончался на 30-м году жизни.

По данным Telegram-канала «112», Дмитрий Красилов накануне смерти почувствовал недомогание на работе, в связи с чем уехал домой и перестал выходить на связь. Тело танцора обнаружили 18 декабря в его московской квартире.

«Сегодня к нему приехал работодатель, но дверь никто не открыл. Ее выломали сотрудники МЧС. Тело артиста обнаружили в его квартире без признаков жизни», — говорится в сообщении канала.

«Предварительная причина смерти Дмитрия Красилова — сердечный приступ», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Консьержка дома, в котором проживал Дмитрий Красилов, рассказала, что шоумен зашел в подъезд 18 декабря около трех часов ночи. По ее словам, он приехал на такси и находился в состоянии алкогольного опьянения, но держался на ногах.

В последние дни жизни артист активно принимал участие в телепрограммах и музыкальных премиях. 6 декабря он появился на съемках шоу «Звезды хайпа», которое проводило Русское Радио и телеканал Ru.TV.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Красилов

10 декабря он посетил музыкальную премию «Золотой граммофон» в качестве приглашенного гостя. Также Дмитрий Красилов снимался во втором сезоне шоу «Фантастика» на Первом канале в роли ведущего. Выпуски программы выходят по пятницам.

Артист снимался в кино. Он был задействован в съемках картин «Как я встретил вашу маму», «Зять», «Бар „МоскваЧики“», премьера которых должна состояться в следующем году.

Дмитрий Красилов был более известен как Пухляш. В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» артист рассказал, что лишний вес у него появился из-за проблем с щитовидной железой.

«Я был очень маленьким, и, чтобы вырасти, мне кололи гормон роста. Я не помню, как долго это продолжалось, но в какой-то момент у меня начались проблемы с щитовидкой. Я часто лежал в больницах на обследованиях», — уточнил он.

Однажды Красилов отправился на шоу Елены Малышевой «Жить здорово!». Темой выпуска была болезнь печени, которая возникает при ожирении, однако артисту не сообщили, что он станет героем эфира. По словам Красилова, врач и телеведущая на всю страну заявила тогда, что он «жирный».

«Меня туда позвали, сказав, что Елена Васильевна „очень сильно хочет с вами пообщаться“. Я не спрашивал, на какую тему. Может, я ей понравился. Там проверили по УЗИ у меня печень, по-моему. Сказали, что она заплыла жиром. Ну как бы здравствуйте!» — поделился танцор.

Дмитрий Красилов мечтал сыграть в кино или на сцене театра противоположного себе персонажа. По его мнению, все «толстые и веселые» люди играют добряков.

«А хочется максимально уйти, переделать шаблоны. Как в Голливуде снимают, когда люди готовы ради фильмов, ради ролей худеть, толстеть, бриться налысо и все остальное. Я готов ради роли это сделать. Если мне скажут, что надо, то я сделаю это. Это будет определённая планка, которая мне что-то даст», — сказал Красилов.

Танцор также поделился с журналисткой Аленой Жигаловой своими мечтами об идеальной семье.

«Я хочу очень много детей! И желательно близнецов. При выборе девушки нет разницы, будет она простая или медийная. Я не гонюсь за красотой, за славой. Просто хочется, чтобы нам было комфортно вместе», — говорил Дмитрий Красилов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов с мамой Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов с мамой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и танцор Дмитрий Красилов

Как актер Белый простился с Россией

Российский актер Анатолий Белый в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на неделе высказался по поводу своего статуса иностранного агента. Артист заявил, что оказался в хорошей компании с другими знаменитостями, и попрощался с родиной.

Белый отметил, что его пригвоздили к позорному столбу, однако он не чувствует себя опозоренным. Вместе с тем артист признался, что испытывает целую гамму чувств, в том числе ужасную горечь. Актер добавил, что сейчас не находит себе ни покоя, ни утешения.

Министерство юстиции РФ внесло Белого (настоящая фамилия — Вайсман) в реестр иностранных агентов 15 декабря. В сообщении ведомства указывалось, что Белый выступал против проведения спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения о решениях российских властей. Помимо этого, уточнило ведомство, актер участвовал в сборах средств для поддержки ВСУ.

Анатолий Белый в марте 2022 года осудил действия властей РФ на Украине и после 20 лет службы в МХТ им. Чехова уволился из театра, переехал жить в Израиль. Он признавался, что для переезда рассматривал несколько стран, однако решил обосноваться с женой и детьми в Израиле, поскольку именно там много лет живут его родственники.

Ранее стало известно, что Белый предпринимает попытки сохранить недвижимость в Москве. Как сообщил SHOT, актер переписал свою московскую квартиру на супругу, чтобы его не лишили недвижимости за антироссийские высказывания.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Анатолий Белый

«Бывший муж Марины Голуб и звезда российских сериалов „Ева, рожай“, „Кошка“ и т. д. на всякий случай формально обрубил все связи с РФ, которую сейчас активно поливает грязью из Тель-Авива. Сам он на родину не возвращается, а вот его жена — архитектор Инесса Москвичева — заезжает домой и шлет мужу фото из „гнезда, которое они вместе свили и куда вложили всю любовь“», — пишет Telegram-канал SHOT.

По данным ресурса, речь идет о четырехкомнатной квартире площадью 133 квадратных метра на Большом Харитоньевском переулке рядом с Чистыми прудами. SHOT пишет, что теперь единоличным собственником этого жилища является жена Белого.

«Также на супругу актера сейчас зарегистрирована вторая квартира — в районе Тропарево-Никулино», — добавляет Telegram-канал.

После переезда в Израиль Белый продолжил свою актерскую деятельность. Он нанял агента для поиска ролей в кино. Для работы в местных театрах необходимо знание иврита. Артист с репетитором учит язык, работает над произношением. Анатолий заявил, что его не беспокоит отсутствие съемок, так как у него есть финансовые накопления.

«По деньгам — это шаг назад, да. Но это странная какая-то формулировка. На порядок меньше, но это совсем не главное для меня. Да, трое детей. Я ищу работу, я буду ее искать. Она ко мне приходит. Какая-то подушечка безопасности, честным трудом заработанная, у меня есть. Я ее с большим трудом смог сюда перевезти», — сообщал актер.

Спустя год после переезда в Израиль Анатолий Белый рассказал в социальных сетях, что жизнь за границей оказалась непредсказуемой, но возвращаться в Россию он не намерен.

«Мы сделали шаг на свободу и начали новую жизнь. Она оказалась совершенно непредсказуемой, яркой, насыщенной удивительными событиями и встречами, психологически трудной, временами тяжелой, но честной и настоящей», — написал актер.

Друзей у Белого в России не осталось.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Анатолий Белый

«Голая вечеринка» Ивлеевой: кто был, кого наказали, почему скандал

Актер Иван Охлобыстин заявил, что «голая» вечеринка в Москве, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, может спровоцировать революцию. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» звезда сериалов «Интерны» и «Полярный» сообщил, что бойцы российской армии, которые сейчас находятся на передовой, восприняли вечеринку Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» 20 декабря как «личное оскорбление». В связи с этим появление участников этого мероприятия на новогодних телевизионных шоу будет встречено военнослужащими ВС РФ крайне негативно.

«Ребята на передовой восприняли „голую“ вечеринку Ивлевой как личное оскорбление, и если хоть один из участников этой „вечеринки“ появится на любом из новогодних „голубых огоньков“ на федеральных каналах, то они будут считать, что наша власть откровенно издевается над ними и их близкими, что считает их грязью и рабами, не имеющими права иметь свое мнение», — пишет Охлобыстин.

Актер выразил мнение, что именно такое положение дел, как правило, приводит к революциям, поэтому «стоит задуматься».

«А именно так и начинаются революции... Стоит задуматься», — констатировал артист.

Находящиеся в зоне специальной военной операции бойцы ВС РФ действительно осудили звезд российского шоу-бизнеса, которые организовали и приняли участие в скандальном мероприятии. Военнослужащие поддержали инициативу общественной организации «Зов народа» проверить Ивлееву и ее «голую» вечеринку на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Telegram-канал SHOT публиковал соответствующее видеообращение российских военнослужащих с Артемовского направления. Они отметили, что их боевые товарищи гибнут и получают ранения на передовой, пока звезды российского шоу-бизнеса «позволяют себе творить разврат».

«В это время представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь, показывая нецензурные ролики. Мы поддерживаем инициативу движения „Зов народа“ по проверке данных мероприятий», — заявили бойцы ВС РФ.

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн), который посетил организованное Ивлеевой мероприятие, назвал вечеринку «отвратным пранком». Он признался, что вместе с супругой быстро покинул клуб.

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — заявил исполнитель.

Певица Слава (Анастасия Сланевская) назвала «голую» вечеринку Ивлеевой «срамотой». Говоря о мероприятии, она использовала выражение «Содом и Гоморра».

«Ой, ребята, шо делается! Срамота-то какая! У Настьки-то Ивлеевой видали, что происходит? Голые все, попы голые. Как же допустили такое? Гей-пропаганду нельзя, а Содом и Гоморру можно, получается?» — отметила артистка в ходе общения с подписчиками в социальных сетях.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что мероприятие напомнило ему «стадо обезьян, ограбивших магазины ювелирных изделий и нижнего белья».

«У меня такое ощущение, что стадо обезьян ограбило ювелирный магазин и [магазин] нижнего белья, нацепили на себя как могли и бегают в стаде, тусуются, друг друга фотографируют и им радостно от этого. На самом деле так мерзко от этого, особенно [учитывая], в какое время живем», — сказал Милонов.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уверен, что блогер, организовавшая скандальную вечеринку, станет следующей после рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), кто попадет под административный арест.

Фото: t.me/moscowcourts Vacio (Николай Васильев)

«Это мракобесие. Арестовали первого извращенца, по-другому никак не скажу, на 15 суток. Я думаю, что Ивлеева будет следующей», — заявил глава ФПБК.

Бородин добавил, что благодарен сотрудникам силовых структур, которые оперативно сработали по запросу общества.

На настоящий момент к ответственности привлекли только рэп-исполнителя Vacio, который пришел на мероприятие обнаженным с носком Balenciaga на гениталиях. 22 декабря Лефортовский суд Москвы оштрафовал его на 200 тыс. руб. и приговорил к 15 суткам ареста за нарушение общественного порядка и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Позднее рэпер записал видеообращение, в котором принес извинения и заявил, что не поддерживает ЛГБТ.

«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны. Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — сказал он.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что компетентные органы точно предпримут определенные меры по отношению к организаторам «голой» вечеринки, но будут и исключения: самые «яркие и именитые» избегут ответственности, однако Ивлеевой на фоне других это сделать будет сложнее всего.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

При этом он подчеркнул, что звездам российского шоу-бизнеса, участвовавшим в скандальном мероприятии, вряд ли грозит уголовное преследование.

«Видя тенденции последнего времени, можно предположить, что все-таки какие-то последствия наступят после этой вечеринки. Я искренне надеюсь, что уголовного преследования не будет в отношении участников и организаторов. Но, возможно, к административной ответственности привлекут, может быть, какие-то штрафы назначат. Или инициируют проверки фискальные органы», — констатировал Жорин.

В то же время адвокат Вадим Багатурия в комментарии NEWS.ru отметил, что за откровенные наряды участникам вечеринки Ивлеевой ничего не грозит.

«Чтобы завести дело за пропаганду нетрадиционных ценностей, на этих видео должны быть сцены демонстрации однополой любви. „Голые“ наряды в нашем обществе рассматривают лишь как элемент кринжа, невоспитанности или эпатажа. Но под критерии нарушения каких-либо законов РФ это не подходит», — указал юрист.

Ряд российских чиновников осудили участников резонансного мероприятия и призвали бойкотировать артистов, которые посетили вечеринку Ивлеевой. В частности, с такой инициативой выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, депутаты Госдумы Виталий Милонов, Александр Шолохов и Дмитрий Гусев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

23 декабря стало известно, что ФПБК начал работать над тем, чтобы лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил глава организации Виталий Бородин.

«Мы в понедельник готовим официальное обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой, чтобы депутаты разобрали эту историю, внесли поправки в законодательную базу», — рассказал он

Бородин добавил, что ФПБК намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину по этому вопросу.

«Надо будет писать президенту, так как он наш гарант. Мы ставим вопрос конкретно — лишить Киркорова звания народного артиста», — заключил руководитель ФПБК.

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