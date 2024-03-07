«Не читаю отзывы критиков»: Андреасян об «Онегине», Прилучном и Кологривом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сарик Андреасян

7 марта в российских кинотеатрах выходит экранизация знаменитого романа Пушкина в стихах — фильм «Онегин» Сарика Андреасяна. В эксклюзивном интервью NEWS.ru режиссер и продюсер рассказал о новой картине, поделился мнением о Прилучном и Кологривом, а также объяснил, почему снимает в своих лентах жену Лизу Моряк.

«Британский „Онегин“ — это не то, что мы заслуживаем»

— 7 марта в кинотеатрах выходит ваш фильм «Онегин». Экранизации всегда вызывают много вопросов, тем более по произведениям Пушкина. Как вы собираетесь отбиваться от критики?

— Я отбиваться не собираюсь. Мы с командой сделали на максимуме своего таланта все, что могли. Леонид Агутин написал песню к фильму, у него вышел клип «Мне 225 лет». Я показывал ему черновой монтаж, он позвонил мне в час ночи и сказал, что это фантастическое кино.

Я не смотрел оперу «Евгений Онегин» Чайковского, видел только фильм Марты Файнс с Рэйфом Файнсом. Безусловно, это профессиональное кино, и Файнс — великий артист. Но мне там все чужое, и могу точно сказать, что это не тот Онегин, которого мы заслуживаем. Поэтому я очень надеюсь, что зрители получат то, чего они хотят и ждут.

Я подступал к этому пять лет, заказал исследование о том, каким бы люди хотели видеть «Евгения Онегина». Самое важное, что говорили опрошенные: будьте бережны к классике. Наша команда подошла к съемкам фильма весьма консервативно, потому что мы хотели уберечь свое достояние. Мы снимали в Пскове и Питере, в наших невероятных российских местах. Некрасиво себя хвалить, но считаю, что я сделал хороший продукт.

Фото: Атмосфера кино Лиза Моряк в роли Татьяны в фильме «Онегин»

Почему актеры, сыгравшие в «Онегине», старше героев Пушкина

— Многие обратят внимание на то, что исполнительница главной роли в «Онегине» Лиза Моряк значительно старше героини Пушкина Татьяны Лариной. Что скажете?

— Начнем с того, что и Виктор Добронравов, и остальные актеры тоже старше своих героев. На самом деле, в «Войне и мире» Сергея Бондарчука всем актерам было за 40, в советском музыкальном фильме 16-летнего Д’Артаньяна сыграл 30-летний Михаил Боярский. Мы в кино не смотрим на эти вещи, нам важно, что актер хорошо играет.

Не забывайте, что раньше люди выглядели иначе, старше, они в свои 20, условно, уже три войны прошли. И поэтому, на мой взгляд, 27-летний Онегин может быть 39-летним Виктором Добронравовым, а 17-летняя Татьяна может быть 27-летней Лизой Моряк.

Потом, представьте себе, если бы в моей экранизации Татьяну сыграла, например, Анна Пересильд (на самом деле в романе Пушкина Татьяне 17 лет, актрисе Анне Пересильд — 14. — NEWS.ru). Вы верите в это? Я — нет. Получается, что я делаю кино про подростков, и тональность меняется. Мне это не нужно, потому что тогда история превращается в «Сумерки». Я осознанно не хотел этого делать. У меня в кадре люди, которые понимают, что такое любовь, у которых есть жизненный опыт. И я верю в эту историю, она становится глубокой.

Эти артисты были рождены для этого фильма. Это касается не только Вити и Лизы, это и про Вдовиченкова, Алену Хмельницкую, Алексея Гришина, Дениса Прыткова, про всех.

Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Онегин»

Почему Андреасян снял сериал о Маргарите Грачевой

— Относительно недавно на стриминговых сервисах вышел ваш сериал на основе реальных событий «Сама виновата» о Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Почему вы решили заняться таким проектом?

— Одна из сценаристок в моей киношколе переписывалась с Маргаритой Грачевой, и я попросил организовать с ней встречу. Маргарита мне так понравилась своей жизнерадостностью, что за те полтора часа, что мы с ней обедали, я принял решение: хочу рассказать историю этого человека.

Через ее историю мы понимаем, что в жизни все равно есть, ради чего жить, что такая трагедия — это еще не конец. Сейчас мы наблюдаем другую историю преодоления Романа Костомарова, который опять вышел на лед, и у меня от этого наворачиваются на глаза слезы.

Тема домашнего насилия, которую раскрывает сериал «Сама виновата», очень важна, актуальна на всем постсоветском пространстве. Я знаю это и по Армении, и по другим странам. Раньше это скрывалось, и это неправильно. Об этом нужно говорить.

Почему Андреасян выбрал Глаубэ на роль Грачевой

— Исполнительница главной роли Анна Глаубэ очень похожа на Маргариту Грачеву. Вы специально подбирали актрису таким образом?

— Когда я снимал другие свои работы — «Непрощенный», «Землетрясение», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», — я всегда подбирал актеров так, чтобы они были похожи на героев. В данном случае я хотел, чтобы была похожа только главная героиня. Когда я опубликовал у себя пост о том, что мы будем снимать сериал о Маргарите, мне написала Анна, которая уже играла Грачеву в документальном фильме.

Я даже попросил Маргариту у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сделать голосование. Она публиковала фотографии актрис и свою — все выбирали Анну.

Мне важно, что зритель скажет: «Вау, какие они молодцы, заморочились и нашли похожего человека». Когда ты смотришь исторические сериалы и актеры в них похожи на героев, это вызывает уважение к профессии.

Обратите внимание, что точно так же у меня Егор Бероев похож на своего героя Дамира Юсупова — летчика, посадившего самолет. Сам Дамир в интервью сказал: «Я хочу, чтобы меня играл Бероев». Как можно было это проигнорировать?

Фото: ИВИ Кадр из сериала «Сама виновата»

Почему Сарик Андреасян закончил историю Грачевой хеппи-эндом

— В «Сама виновата» абсолютный хеппи-энд. Насколько знаю, у Маргариты в жизни все сложно. Ее бывший муж скоро выйдет из колонии, и она боится этого...

— Думаю, все зависит от того, в каком мы работаем жанре. Если снимаем фестивальное кино, то, безусловно, герою должно быть плохо, все должно быть плохо. Но мы снимаем историю Маргариты, которая транслируется на миллионы людей, и нам важно, чтобы они подумали и сделали выводы о своей жизни. А мнение критиков... Я в принципе не читаю отзывы, перестал это делать еще лет 10 назад. Клинт Иствуд говорил гениальную вещь: «Мнение — это как дырка в жопе, у каждого свое». Режиссура — это мнение.

Чем отличается второй сезон «Жизни по вызову» от первого

— Сериал «Жизнь по вызову» посвящен сфере эскорт услуг. В интернете писали, что второй сезон смотрели хуже первого. Почему такая реакция у аудитории?

— У вас неверная информация: второй сезон посмотрели на 40% больше, чем первый. У него рекорд просмотров за все время существования платформы KION, поэтому был заказан третий. С точки зрения сюжета второй намного круче, чем первый: это полноценный триллер. В первом просто больше эротических сцен, а во втором меньше, но мы шли на это осознанно. Мы продолжили в нем истории, которые очень понравились фокус-группам, поэтому Никита Кологривый и Лиза Моряк играют одни из главных ролей.

А что касается эротических сцен, то их скоро в принципе не будет в стране. У нас очень мощные ограничения, но мы как художники с этим уживаемся. Если у нас секс, то показываем это какой-то метафорой, что секс произошел.

— Почему тогда в первом сезоне было больше сцен секса?

— Если вы сейчас включите первый сезон, то увидите: он давно перемонтирован, никакого секса там нет. После перемонтажа прокатное удостоверение сериалу продлили. Исходя из этого опыта, мы осознавали, что сможем снять во втором сезоне, а что нет. Я понимаю государство: никто не застрахован от того, что его ребенок это включит.

Что касается «Жизни по вызову»: во-первых, это смело — никто до нас не говорил об эскорте в таком ключе, что за всеми этими яхтами и красивыми платьями стоят несчастные люди. А во-вторых, если вы посмотрите оба сезона, вы четко поймете, что все, кто в эту сферу приходит, плохо заканчивают.

— Главного героя в сериале играет Павел Прилучный. Каково с ним было работать?

— Паша уже давно звезда. Я воспринимаю его как звезду с 2010 года. Мне с ним абсолютно комфортно. Посмотрите фильм «Слон», как он там играет. Я уверен, что, когда мы через 20 лет встретимся в этой студии, мне будет уже 60, Павлу Прилучному — 55, он по-прежнему будет звездой и будет удивлять.

Фото: KION Кадр из сериала «Жизнь по вызову»

Почему Лиза Моряк не проходила кастинг в «Жизни по вызову»

— Ваша жена Лиза Моряк сама захотела сняться в сериале «Жизнь по вызову» или наравне с остальными проходила кастинг?

— Я хорошо знаю свою жену, у нее очень широкий актерский диапазон. И никогда не предложу ей что-то, где она будет не к месту. Зачем ей выглядеть в дурном свете? Зачем мне как продюсеру тоже выглядеть в дурном свете?

Я в принципе не так часто провожу пробы: я в этом варюсь всю жизнь, знаю всех артистов, что они умеют играть. Зачем звать на пробы Диму Нагиева или Константина Лавроненко?

В чем успех «Слова пацана»

— Одним из самых обсуждаемых проектов 2023 года стал сериал «Слово пацана» о конце 1980-х. Сейчас вообще снимается и выходит много проектов о 1990-х. Почему?

— Потому что это уже история. Возможно, через 10–15 лет у нас будут невероятные хиты о нулевых. Я думаю об этом как режиссер и как продюсер. Но я пока для себя не определил, что такое нулевые. Наверное, это становление бизнеса, нефть, бандиты в костюмах.

Почему такой «выхлоп» у «Слово пацана»? Потому что он соединяет все поколения, и еще очень важно, что это романтическая история подростков. У мальчишек и девчонок такого возраста те же переживания, и это резонирует.

Я рад за коллег, за индустрию. Пять-шесть лет назад трудно было представить, что так широко обсуждают российский сериал. Сейчас вообще качество российского кино невероятное. Я думаю, что, наверное, мы входим в топ-5 стран мира по уровню качества.

«Кологривый — это же Шукшин»

— Никита Кологривый как-то резко высказался, что в отечественном кино часто побеждают не образование и талант, а связи. Что вы думаете об этом?

— Я верю в талант, и Никита это подтверждает. Он, парень из Новосибирска, приехал в Москву, получил образование и пробивался несколько лет. Это же Шукшин, абсолютно народный герой, и понятно, почему зритель так к нему проникся: он резонирует с ребятами из соседнего двора.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Что Андреасян говорит о «голой» вечеринке

— Несколько месяцев все обсуждают «голую» вечеринку. Насколько справедливо «отменять» артистов за действия, напрямую не связанные с их творческой деятельностью?

— Безусловно, я считаю, что творчество и личное нужно отделять. Какая нам разница, что артист делал в реальной жизни? Хотя это тяжело, и важно всегда понимать контекст. Если ты артист, известный человек, тебя показывают по федеральным каналам, ты пример для многих либо можешь им стать, а ты приходишь, надев носок на мышку свою, и этим гордишься. Не будем забывать, что была трансляция этой вечеринки, как будто это норма и как будто бы теперь это классно. Считаю, что нет ничего классного в том, что артисты, выступающие на Первом канале, которых смотрят бабушки, дедушки, внуки, ходят с голой задницей. Чтобы что? Мне вот это непонятно. Если бы мне предложили прийти голым, с носком, я бы сказал: «Извините, пропущу».

«Надо же как-то достучаться до артиста»

— Так справедлива или нет культура «отмены»?

— Надо же как-то достучаться до артиста, объяснить ему, где грань. Потому что до этого ведь много раз какие-то вещи были — и все прощалось, либо, может быть, не обращали внимания. Но когда воюют чьи-то сыновья, прояви уважение к тому, что происходит вокруг тебя.

Они прямой трансляцией этого нарушили свободу, допустим, 100 миллионов человек, а людей, которые на фронте отстаивают честь своей страны, просто размазали.

Я, конечно же, противник того, чтобы кого-то посадили или навсегда отстранили, но на какое-то время можно поставить на паузу. Оно пройдет, и мы увидим их концерты, каждый человек имеет право и на второй шанс, и на третий. В целом, я считаю, та истерика, которая произошла у общества касательно «голой» вечеринки, оправдана.

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