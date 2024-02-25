«Они боятся»: Герасимов об «отмене» русской культуры, Гурченко и театре

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Евгений Герасимов

25 февраля актер, режиссер, руководитель Московского театра на Малой Ордынке, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, президент Московской ассоциации боевых искусств по всестилевому карате Евгений Герасимов отмечает 73-летие. Зрители помнят его по роли робота Вертера в «Гостье из будущего», милиционера в «Петровке, 38» и другим фильмам. Почти за 60 лет актерской карьеры Герасимов сыграл более 50 разноплановых ролей. Евгений Владимирович рассказал NEWS.ru, с чего началась его актерская карьера, как он совмещает творчество и работу депутата и какие постановки готовит театр в этом году.

Как Герасимов совмещал учебу в школе и съемки

— Я очень организованный человек и с детства научился планировать свое время. Сниматься в кино начал уже в школьные годы, и, чтобы не отставать в учёбе и параллельно сниматься в двух картинах, нужно было правильно организовать себя. Представьте себе, что после съёмок в возрасте 12 лет я приезжал домой — а мы жили тогда еще в коммунальной квартире, — мои родители и сестра ложились спать, а я включал лампу и начинал заниматься уроками. Мне давали задания в школе, и я тогда научился самостоятельно их делать, без помощи учителей и родных. Я очень люблю — и тогда уже даже любил — учиться. Все мои школьные друзья знали, что в субботу у доски буду исключительно я, их это несказанно радовало. Кстати, физико-математическую школу я окончил почти с красным дипломом. Но мне ради этого пришлось отказаться от многих съемок после своих дебютов — «Они не пройдут» и «Человек, которого я люблю».

Как Герасимов решил стать актером

— В старших классах я даже и не думал о поступлении в театральный вуз. Но это все-таки получилось. Как у Бергмана в фильме «Прикосновение», у меня произошло прикосновение к искусству. И во многом режиссер Юлий Карасик повлиял на это. Я видел, с каким интересом он воплощает свои идеи, свои мысли, влюбился в профессию режиссера. Когда Рубен Симонов, главный режиссер Вахтанговского театра на тот момент, посмотрел картину «Человек, которого я люблю», он пригласил Юлия Карасика для постановки пьесы. И говорит ему: «Какой у вас парень хороший снимается, в артисты, наверное, пойдет». Он: «Да нет, он физикой, математикой занимается». Симонов: «Зря, такой парень хороший, в Щукинское поступал бы, я его потом в театр бы к себе взял». Это утвердило мое желание попробовать себя на сцене и поступить на актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. На тот момент я понимал, что на режиссуру мне пока еще рано. Кстати, еще будучи студентом, я озвучил Ромео в легендарном фильме Дзеффирелли «Ромео и Джульетта».

Фото: РИА Новости Георгий Жженов (слева) в роли отца и Евгений Герасимов (справа) в роли сына в художественном фильме «Человек, которого я люблю»

Над чем Герасимов работал с Баталовым

— Когда меня пригласили пополнить труппу театра Маяковского, мой день был расписан вплоть до пяти минут. Живя в Чертаново, я уже к восьми утра приезжал на студию Горького на озвучение. Ровно в 12 без опозданий был в театре на репетиции. В два или в три часа дня после репетиции бежал в Дом звукозаписи. В то время мы с Алексеем Владимировичем Баталовым сделали замечательные радиопостановки, которые вошли в золотой фонд: «Казаки», «Поединок», «Герой нашего времени», «Ромео и Джульетта». Вечером того же дня неизменно играл спектакль в театре. Если была необходимость, то отпрашивался у художественного руководителя и уезжал куда-нибудь на съемку: в Белоруссию, Киев, Ленинград.

Я очень трудолюбивый человек, и работа приносит мне удовольствие, ведь я занимаюсь любимым делом. Не было ни единой минуты, чтобы я не был занят и сконцентрирован. Всегда стараюсь работать в режиме многозадачности и всецело посвящать себя работе. Никогда ничего не делаю в ущерб тому или иному делу, которым занят. Вот почему у меня, видимо, всё получается слаженно и продуктивно. Поэтому первые годы, когда стал депутатом, я отказывался от съемок в кинокартинах, несмотря на хорошие предложения от именитых режиссёров с сильным актёрским составом. На сегодняшний момент мне как госслужащему удалось собрать вокруг себя команду единомышленников и сильных и неравнодушных помощников — по здравоохранению, образованию, городскому хозяйству и т. д. Все мы трудимся рука об руку и решаем порой даже самые сложные вопросы, которые, казалось бы, невозможно решить. Если приводить цифры, то ко мне поступило свыше 18 тысяч обращений, и, без преувеличения, 73% из них решено положительно. Я помог не только конкретным людям, но и многим организациям. И в этом вижу своё призвание.

«В театре все устарело»

— Разнообразие в репертуаре театра должно быть, но приоритетным направлением я всё равно считаю русскую классическую драматургию. Мы сейчас в театре на Малой Ордынке активно готовимся к премьере спектакля «Волки и овцы» по Островскому — великому драматургу и основоположнику современного русского театра. Это наше первое обращение к его трудам. В ближайших планах постановка классика мировой литературы Чехова и его пьесы «Три сестры». Будут разные премьеры и насыщенный сезон, в котором будет много работы для труппы театра и приглашенных известных артистов. Мы не перестаем обновлять и совершенствовать репертуарные спектакли. В апреле, к примеру, на Большую сцену после полной реконструкции вернется спектакль — визитная карточка «Ночь нежна» Фицджеральда.

Ре­пер­ту­ар современного те­ат­ра должен быть по­стро­ен на здо­ро­вом ба­лан­се клас­си­ки и со­вре­мен­но­го ма­те­ри­а­ла, и для экспериментальных постановок у нас есть Малая сцена, где идет спектакль «Баба Шанель» Н. Коляды.

На сцене театра на Малой Ордынке с аншлагом идет музыкальный спектакль «Маяковский. Городской мюзикл». В день 130-летия одного из самых выдающихся поэтов начала XX века Владимира Маяковского мы впервые выступили на сцене Государственного Кремлевского дворца с драматическим спектаклем. И это действительно стало событием в праздновании юбилея, а для нашего театра стало серьезным шагом и большой ответственностью, ведь зрительный зал вмещает шесть тысяч человек.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Спектакль «Маяковский. Городской мюзикл» театра на Малой Ордынке на сцене Кремлевского дворца

До моего назначения на должность художественного руководителя мало кто знал, что есть такой театр на Малой Ордынке. Поэтому мы осознанно убрали название «Театр Луны» еще и потому, что оно перестало соответствовать новой концепции перехода к классическому репертуару. Так получилось, что мне доверили театр, который потерял свою актуальность и востребованность. Нередки бывали случаи, когда на вечерних спектаклях и четверть зала не была заполнена. Могло быть даже 17–20 человек зрителей, а билеты реализовывались по смешным ценам — по 100 рублей. И сегодня наша общая главная миссия — привести его в порядок, чтобы он стал по-настоящему конкурентоспособным московским театром.

Устарело не только техническое оснащение сцен, но и коммуникации в театре, ведь этим толком никто не занимался на протяжении многих лет. Совсем недавно случилось ЧП — прорвало радиатор, который дает отопление в большой зал. Но слаженная работа нашей администрации позволила в максимально короткие сроки устранить причину серьезной протечки, и на следующий день мы уже играли спектакль.

Каких актеров Герасимов привел в театр

— Я считаю, что очень важно и необходимо приглашать популярных артистов театра и кино для участия в постановках театра на Малой Ордынке. У актрисы нашей труппы Янины Студилиной есть своя публика и поклонники ее таланта, которые раскупают билеты на спектакли с ее участием. В этом сезоне мы начали сотрудничество с Андреем Мироновым-Удаловым (внук актера Андрея Миронова. — NEWS.ru). Вместе с ним выходит на сцену «Ленкома» в спектакле «Доходное место» Иван Стебунов из «Современника», он тоже играет на наших подмостках сразу в двух постановках — «Ночь нежна» и «Человек-амфибия». Среди приглашенных звезд Анна Большова, и, возможно, совсем скоро присоединится Олеся Железняк. Они станут партнёршами в премьерном спектакле еще одного востребованного актера — Максима Щеголева.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Актер Андрей Миронов-Удалов в роли Ихтиандра во время премьеры спектакля «Человек-амфибия» в Театре Луны

Как снимали «Гостью из будущего»

— Павел Арсенов — великолепный режиссер и человек. Он сумел создать такую атмосферу, что никогда не было и не могло быть разделения на народных артистов и детей на площадке. Это была единая семья, единый творческий коллектив, и для всех было огромное удовольствие работать вместе. Моего образа практически не было сначала в сценарии, он был создан мной на съемочной площадке.

Будет ли Герасимов смотреть ремейк «Гостьи из будущего»

— К ремейкам отношусь не очень хорошо, потому что в своем большинстве они сильно отстают от оригинала и редко получаются такими же творчески достойными. Но, с другой стороны, почему бы не попробовать, используя современные технологии? Может, и получится что-то интересное, если будет выделен солидный бюджет на кинокартину и без сомнения сильный актёрский состав на главные роли. Новый фильм посмотрю, это же не умаляет достоинства нашего. Наоборот, будут вспоминать, а может быть, сравнивать.

Как Герасимов снимался с Гурченко и Фатеевой в фильме «Летние сны»

— Мы были все молодые — и Фатеева, и Гурченко, и Виталик Шаповалов, 15 пар артистов Большого театра. Мы дружно жили и всегда весело общались. Я очень хорошо помню эту картину, всем сердцем ее люблю. Я даже там пел.

У Гурченко тогда не было пика [карьеры], она как раз к нему возвращалась, потому что был период профессионального застоя, когда не так много приглашали сниматься, она больше выступала на концертах. Это был как раз момент ее долгожданного звездного возвращения. Мы с ней подружились на съемочной площадке, она была удивительная актриса и женщина. Вспоминаю забавный момент, что все время пыталась сосватать мне свою дочку и с юмором говорила: «Я сначала сама попробую, а потом с дочкой, женись». Я говорю: «Подожду».

Во время съемок в каких-то сценах она подходила ко мне и хвалила: «Ты молодец, взял инициативу на себя».

После завершения кинокартины у нас даже был творческий тандем с Людмилой Марковной, где она пела, а я читал стихи.

Фото: Фотохроника ТАСC Актриса Людмила Гурченко

С Фатеевой очень давно не общался. У каждого своя жизнь. У нее есть сын. Знаю, что рядом с ней всегда были какие-то мужчины, кто-то ухаживал за ней. Кому нужно, обращаются в Гильдию актеров, я работаю по обращениям людей, стараюсь им помочь.

Какие травмы получил Герасимов во время выполнения трюков в кино

— Помню страшный случай, когда упал с десантного тренажера, а это, между прочим, высота пятиэтажного дома. У меня были полностью разбиты ноги, и долгое время пришлось находиться в гипсе. Но в молодом возрасте все быстрее срастается, поэтому довольно быстро вернулся к занятиям спортом. Помимо этого, у меня есть травмы позвоночника, тазобедренный сустав разбит. Пришлось дважды делать операцию и ставить металлические штифты и стержни.

Я мастер спорта по легкой атлетике, кандидат в мастера по конному, по авторалли, у меня черный пояс по карате. Я являюсь президентом Московской ассоциации боевых искусств по стилевому карате. В «Петровке, 38» я с лёгкостью перепрыгиваю через машину, сейчас, думаю, не каждый каскадер-спортсмен может это сделать.

«Тоже не плачете, что сегодня на экране у нас не показывают Галкина?»

— Каждый волен принимать те или иные решения. Здесь, в России, мой дом, это моя родина, я ее никогда не предам. Когда я уезжаю за границу на три недели или хотя бы на десять дней, то уже скучаю и хочу поскорее вернуться. Мне неоднократно предлагали переехать на постоянное место жительства и в Европу, и в Америку работать, снимать кинокартины и сниматься в фильмах. Но, скажу вам честно, даже не рассматривал никогда такие варианты, хотя, признаюсь, они были очень заманчивы. Жизнь рассудит.

Уехали актеры, ну и ладно. Свято место пусто не бывает, значит, будут другие. Надеюсь, вы тоже не плачете, что сегодня на экране у нас не показывают, к примеру, Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Бог с ним.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Об «отмене» русской культуры на Западе

— В данной ситуации плохо, что они (Запад. — NEWS.ru) себя обкрадывают очень сильно и продолжают делать все себе в ущерб. Они боятся, но есть все-таки некоторые страны, куда мы продолжаем приезжать, например в Венгрию. Это тоже Европа, но они по-прежнему гостеприимны и продолжают к нам очень хорошо относиться.

И это все пройдет, Россия — великая и большая страна. По предложению нашего президента Владимира Владимировича Путина лучшие спектакли российских театров и талантливые творческие коллективы приезжают в самые отдаленные районы нашей необъятной родины. Эта программа называется «Большие гастроли». Театр на Малой Ордынке с премьерами уже побывал в таких городах, как Смоленск, Нижний Новгород, Астрахань. Я думаю, что если Большой театр не приглашать на гастроли в Вену, то это будет скорее упущение для столицы Австрии. А Большой театр — эталон балетных и оперных постановок. Он пережил три пожара, вторжение французов и немецкие бомбы. Большой театр есть и будет всегда.

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