Дапкунайте, критика артистов, санкции: как сейчас живет Виктор Добронравов

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Заслуженный артист России Виктор Добронравов известен зрителю по ролям в картинах «О чем говорят мужчины», «Сваты» и «Елки». В каких проектах сейчас задействован актер, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Виктор Добронравов

Добронравов служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве, где задействован в спектаклях «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Война и мир» и «Амадей». Из-за игры в последней постановке у артиста ухудшилось здоровье.

«Мне физически было трудно играть Моцарта, это большая нагрузка на организм. <...> Я так погрузился в роль Моцарта, что у меня реально начал болеть живот, так же, как у него перед смертью», — рассказал он порталу Prozvezd.

Актер регулярно снимается в кино и сериалах. В 2023 году с ним вышли фильмы «Рассмеши меня», «Инспектор Гаврилов» и «Корпорация Морозов». Также у Добронравова есть своя группа «Кавер-Квартет».

Что Виктор Добронравов говорит об СВО

Виктор Добронравов высказал свою позицию относительно СВО в интервью для YouTube-канала Вячеслава Манучарова. Он подчеркнул, что ему как человеку искусства не пристало давать оценки политическим решениям руководства России.

«Мне кажется, в этой ситуации тотального незнания мы не имеем права давать какие-то оценки, потому что на нас смотрят люди, у меня есть определенное количество зрителей, поклонников, аудитории, и я своим мнением человека, ничего не знающего, скажу — я против, или, наоборот, я за. Кто я такой, чтобы давать свои оценки. Молчать? Нет, делать свою работу», — заявил артист.

Он также обратил внимание, что ему не стыдно быть русским. В январе 2023 года Виктор Добронравов был внесен в санкционный список Украины.

Как Добронравов относится к уехавшим и оставшимся артистам

Актер считает, что артисты после отъезда за границу показали свое настоящее лицо. Он привел в пример актрису Ингеборгу Дапкунайте, которая покинула Россию и раскритиковала СВО. Однако у Добронравова больше претензий к тем коллегам, которые остались на родине и при этом выступают против действий власти.

«Фальшь с ее стороны была все это время. Есть же и другие уважаемые люди, которые ведут передачи на центральных каналах, которые стыдятся, что они русские. Тогда у меня вопрос: почему вы, собственно, здесь?» — отметил актер.

По мнению артиста, знаменитостей с Россией связывают только большие деньги, которые они зарабатывают в стране, а тратят за границей. Сам Добронравов не собирается эмигрировать.

«Мог бы сказать, что давно хочу уехать, но у меня нет таких настроений», — заявил артист.

Что известно о личной жизни Виктора Добронравова

Виктор Добронравов в 2010 году женился на фотографе Александре Торгушниковой. Они вместе учились в школе. По словам артиста, он никогда не рассматривал девушку в качестве будущей супруги.

«Мы дружили больше 10 лет, но никогда не переходили грань в отношениях: не спали, не целовались, не обнимались. Но однажды Саша сказала, что с нее хватит. Был день рождения нашего знакомого. У меня на коленях сидела какая-то девушка. А Саша просто подошла и сказала: „Не звони мне больше“. И потом начался трехнедельный локдаун», — поделился актер.

За это время артист понял, что хочет быть вместе с Александрой Торгушниковой. Сейчас пара воспитывает двух дочерей — тринадцатилетнюю Варвару и семилетнюю Василису. Они занимаются спортом. Добронравов не хочет, чтобы его дочери стали актрисами.

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