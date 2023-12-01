Лишившаяся кистей рук Грачева объяснила, почему не меняет фамилию Маргарита Грачева не сменила фамилию из-за сложностей с документами

Фото: vk.com/mama_transformer

Маргарита Грачева

Телеведущая Маргарита Грачева объяснила NEWS.ru, что сначала не меняла фамилию бывшего мужа Дмитрия, отрубившего ей кисти рук, из-за судов, а сейчас не может этого сделать из-за сложностей с документами. Она добавила, что каждый день о трагедии ей напоминает не фамилия, а протезы.

Первые пять лет я не меняла фамилию, потому что были суды, надо было бы менять все судебные документы. Сейчас суды закончились. Я собиралась поменять фамилию себе и детям, а им также и отчество, но у меня много документов, в том числе и по инвалидности, тоже все придется переделывать, — заявила Грачева.

Она отметила, что каждый день, просыпаясь, видит, что у нее нет руки и вторая искалечена и от «этого негатива намного больше», чем от фамилии бывшего мужа. Грачева также добавила, что в вопросах борьбы с домашним насилием ее фамилия стала известной, и она не уверена, что будет правильным ее менять.

Ранее в онлайн-кинотеатре «Иви» состоялась премьера сериала Сарика Андреасяна «Сама виновата?». Сериал основан на реальной истории Маргариты Грачевой из Серпухова, которую бывший муж Дмитрий Грачев вывез в лес и из ревности отрубил кисти рук женщины.