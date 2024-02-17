«Проплатили»: Кологривый намекнул, почему Янковского взяли в «Слово пацана» Кологривый: «богатые дяди» проплатили участие некоторых актеров в «Слове пацана»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый заявил на встрече в Российской государственной детской библиотеке, что ему не дали сыграть роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана», так как некие «богатые дяди» заплатили желтой прессе из-за страха, что он «влезет на пьедестал рядом с их детьми», сообщил корреспондент NEWS.ru. По словам Кологривого, роль, в итоге доставшаяся Ивану Янковскому, предполагала умение боксировать, но такие роли дают лишь знаменитым артистам, чтобы они «выглядели хорошо».

Во время мероприятия актеру сообщили, что он плохо катается на коньках. Кологривый это подтвердил и добавил, что он хороший боксер.

Я лучше бы сыграл боксера, но боксеров мне бояться давать <...> Не переживайте. А желтая пресса, которую вы читаете, знайте, что ее проплатили. Испугались Никиту и проплатили богатые дяди, чтобы не дай бог Никита не влез на пьедестал рядом с их детьми, но уже влез. Поэтому никуда они не денутся, — заявил Кологривый.

Ранее Кологривый отказал девочке-подростку, попросившей артиста взять ее к себе в проект. Актер убежден, что мечтающий стать артистом человек никогда не станет просить об этом на конференции, поскольку захочет своим трудом «победить все на свете».