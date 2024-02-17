Кологривый отшил подростка, пожелавшего сняться в его проекте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Российский актер Никита Кологривый отказал девочке-подростку, попросившей артиста взять ее к себе в проект, передает корреспондент NEWS.ru. Актер убежден, что мечтающий стать артистом человек никогда не станет просить об этом на конференции, поскольку захочет своим трудом «победить все на свете».

Показ фильма-сказки «По щучьему веленью» и встреча с актером Никитой Кологривым состоялись в День книгодарения 14 февраля в Российской государственной детской библиотеке. Дети и родители после просмотра фильма смогли задать актеру вопросы. Одна из девочек отметила, что Кологривый также занимается продюсированием, и попросила взять ее в проект актера.

Я скорее отвечу тебе «нет», чем «да». Я именно из тех людей, кто получил роли «не этим» способом. <...> Я не видел ни одного артиста, который пришел «возьмите меня, возьмите меня», никто его не возьмет. Возьмут того, кто тихо сидит и делает свою работу, — сказал Кологривый, посоветовав начинающим актерам избегать лености, хитрости и жалости к себе.

Ранее российский актер Дмитрий Дюжев заявил, что видит в Кологривом замечательного артиста. Он также признался, что ему понравилась работа молодого актера в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Дюжев посоветовал младшему коллеге учиться мастерству у более опытных артистов, которые смогли добиться небывалых успехов в актерском искусстве.

До этого актер Максим Виторган заступился за своего коллегу Данилу Козловского, которого Никита Кологривый назвал «лжеартистом». Виторган обвинил молодого актера в самолюбовании и хайпожорстве. При этом бывший муж Ксении Собчак назвал звезду «Слова пацана» талантливым артистом.