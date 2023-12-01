«После участия в СВО»: Грачева допустила освобождение бывшего мужа Грачева допустила освобождение экс-супруга по УДО или за участие в СВО

Фото: vk.com/mama_transformer

Маргарита Грачева

Маргарита Грачева рассказала NEWS.ru, что боится освобождения ее мужа Дмитрия, который уже уже отсидел часть срока, а значит вправе подать документы на условно-досрочное освобождение. Более того, у него есть возможность получить амнистию за счет участия в спецоперации. Маргарита также добавила, что по закону мужчина вполне может приближаться к ней и детям, а в плане защиты она может надеяться только на себя.

Конечно, я не могу не думать о том моменте, когда Грачев выйдет на свободу. Тем более, сейчас можно сделать это после участия в СВО. Не знаю, что можно предпринять для безопасности, со стороны законодательства никакой защиты нет, надеяться можно только на себя. Грачев лишен родительских прав, но может спокойно прийти к детям и ко мне, статьи за преследования у нас нет. Ему за это не грозит никакого наказания. А какие мысли будут у него в голове? Угрозы в мой и адрес близких были, — рассказала Грачева.

Ранее в онлайн-кинотеатре «Иви» состоялась премьера сериала Сарика Андреасяна «Сама виновата?». Сериал основан на реальной истории Маргариты Грачевой из Серпухова, которую бывший муж Дмитрий Грачев вывез в лес и из ревности отрубил ей руки. Сам инцидент произошел в 2017 году. Тогда врачи смогли спасти одну из рук девушки. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы и выплате компенсации в размере 2 млн рублей.