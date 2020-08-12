Мартин Скорсезе заключил многолетний контракт с Apple

https://static.news.ru/photo/becf883a-dc9a-11ea-9736-fa163e074e61_660.jpg Мартин Скорсезе Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский режиссёр Мартин Скорсезе подписал с корпорацией Apple многолетний контракт, дающий ей право первого выбора. Это означает, что компания получила приоритет в решении о финансировании и продвижении проектов, которые создаёт студия кинематографиста Sikelia Productions.

В случае если корпорация будет заинтересована в картинах, над которыми работает команда Скорсезе, они будут выходить на стриминговом сервисе Apple TV+, сообщает Deadline. Сделку заключили после того, как IT-компания согласилась финансировать новый фильм Скоресезе «Убийцы цветочной луны».

Sikelia Productions теперь принадлежит к целому списку киностудий, которые заключили контакт с Apple. Среди них: Appian Way Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Доусон, Green Door Pictures Идриса Эльбы, Scott Free Productions Ридли Скотта, а также компании A24 и Imagine Documentaries.

Как писал NEWS.ru, Мартин Скорсезе рассказал, о чём будет картина «Убийцы цветочной луны». Картина основана на одноимённой книге писателя Дэвида Гранна. Лента будет похожа на вестерн, её действие будет происходить в 1921–1922 годах в штате Оклахома. Сюжет расскажет об индейском племени осейдж, которое проживало на территории, где обнаружили нефть.