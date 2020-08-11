Российский музыкант Филипп Киркоров снимется в третьей части фильма «Последний богатырь». Он исполнит роль сказочного героя, который сбежал из своего мира в реальный, не выдержав диктатуры Кощея.
Об участии Киркорова в проекте
Режиссёром снова выступит Дмитрий Дьяченко, работавший над оригинальной картиной и её сиквелом. Кроме того, сценарий разработает команда первых двух картин. В неё входят Василий Куценко, Павел Данилов, Димитрий Ян и Игорь Тудвасев.
В июне компания Disney обновила расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Премьера ленты «Последний богатырь: Корень зла» состоится 24 декабря, писал NEWS.ru.
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