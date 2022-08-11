«Были агенты и больше Штирлица»: за что россияне любят «17 мгновений весны» 11 августа 1973 года в СССР впервые показали военную драму о разведчике Максиме Исаеве. Полвека она остается одним из самых популярных фильмов страны

Фото: Кадр из фильма «17 мгновений весны»

За минувшие полвека в России было снято немало картин о войне с нацизмом, но именно 12-серийная лента Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», вышедшая на телеэкраны 11 августа 1973 года, до сих пор сохраняет статус культового фильма страны. В чем секрет успеха сериала, как к нему относятся настоящие разведчики и почему музыка Микаэла Таривердиева из песни о далекой Родине принесла композитору немало неприятностей — выяснил NEWS.ru.

Мужская картина, созданная «железной леди» советского кино

Уже 49 лет картина «Семнадцать мгновений весны» остается одним из главных символов времени. Она стала лидером по количеству снявшихся в ней народных артистов, получила массу наград, признание не только российских, но и немецких зрителей. И все эти заслуги во многом приписывают «железной леди» советского кино режиссеру Татьяне Лиозновой.

Она приступила к работе над сериалом, уже имея за плечами успешную картину «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым. Лиознова взяла за основу книгу и уже адаптированный под кино сценарий Юлиана Семенова. Но первоначальный вариант был рассчитан на две серии, а Лиознова расширила его до 12 и добавила психологии персонажам.

Семенов постоянно твердил режиссеру, чтобы она ничего от себя не придумывала и просто снимала написанное. В дальнейшем эти разногласия привели к серьезному конфликту между Лиозновой и Семеновым, из-за которого они не разговаривали до конца жизни.

Лиозновой пришлось пожертвовать многими личными отношениями во время работы над картиной.

Фигура Татьяны Лиозновой представляется мне самой загадочной во всей этой истории. Не будь ее железной руки, холодного профессионализма, не было бы и этой мистической и мифологической картины. Именно она выбрала сценарий Семенова, именно она остановила свой выбор на Микаэле Таривердиеве. Лиознова поразительным образом умела группировать и использовать людей. Без нее просто не получилось бы это кинопроизведение в том законченном виде, в котором мы его знаем, — рассказывает NEWS.ru вдова композитора Микаэла Таривердиева Вера Гориславовна.

Фото: Макс Альперт/РИА Новости Режиссер Татьяна Лиознова и народный артист СССР Вячеслав Тихонов

По ее словам, ради картины режиссер «сломала» свою личную жизнь, отказавшись снимать грузинского актера Арчила Гомиашвили, знаменитого Остапа Бендера из комедии Леонида Гайдая «12 стульев». Артист ушел от Лиозновой после того, как она утвердила на роль Штирлица Вячеслава Тихонова.

Она осталась одна. Одержимая «железная леди» советского кинематографа. Она доживала свою жизнь в полном одиночестве, отгородившись от мира. Так, наверное, мог бы заканчивать жизнь шпион, если бы дожил до преклонных лет вдалеке от родины, — считает Таривердиева.

Лиознова стремилась приблизить художественную ленту к документалистике, но при этом сохранить интригу детективного сериала. Она признавалась, что утверждала всех артистов без проб. Хотя перед этим месяцами репетировала сочетания возможных партнеров.

Со студии уносила тяжелый портфель, набитый фотографиями, а дома вновь и вновь рассматривала их, перекладывала, мучительно пыталась понять, какой именно актерский ансамбль является лучшим. Ошибаться было нельзя. В процессе репетиции я проверяла и степень взаимного доверия. Но когда решение было уже мною принято, я говорила: «Вы будете играть эту роль». Вопрос у всех был один: «Как, без проб?». «Да, без проб, — отвечала я, — так, как вы сделаете, не сделает никто другой», — говорила Лиознова.

Лиознова тщательно контролировала все этапы работы актеров над персонажами. Если ей казалось, что чей-то образ недостаточно глубоко выписан, сама включалась в работу и нередко придумывала артистам специальные «бзики». Так режиссер называла «изюминки» роли.

Например, характерное движение сыгранного Леонидом Броневым Мюллера, который дергает шеей из-за тесного воротничка, родилось случайно во время съемок. Артисту действительно мешал костюм, и он несколько раз непроизвольно повел плечами. Сочтя находку удачной, Лиознова попросила Броневого закрепить это движение до конца съемок.

Фото: Кадр из фильма «17 мгновений весны» Леонид Броневой в роли Мюллера

А оберштурмбанфюрер Айсман, сыгранный Леонидом Куравлевым, кроме арийского носа с горбинкой получил черную повязку на глаз. Лиознова считала, что ему никак не давалась роль сотрудника гестапо, а примечательная деталь сразу добавила его персонажу биографии.

Она большая мастерица, фанатично преданная своей профессии режиссера. Татьяна Михайловна любила очень жесткую дисциплину. Это чувствуется на экране, кстати сказать. Ведь «Семнадцать мгновений весны» — мужская картина, она не женская. Когда Лиознова входила в павильон, то наступала тишина, тишина не сказать, что мертвая, но тишина творческая. Пришла хозяйка заниматься творчеством, и все знали, что она от каждого, от первого члена киногруппы до последнего потребует полной отдачи. Дисциплина — один из важных инструментов, который принёс успех картине, — говорил о Лиозновой Леонид Куравлев.

Кто и почему обвинил Таривердиева в краже музыки

Трудно представить историю разведчика Штирлица без музыки Микаэла Таривердиева. Именно она принесла композитору всесоюзную славу, хотя когда он приступал к работе над сериалом, уже являлся автором музыки более чем к 30 фильмам.

В кандидатуре композитора Татьяна Лиознова не сомневалась.

Мне были знакомы взгляды Таривердиева на роль музыки в кино, ведь я была слушательницей его лекций, когда он преподавал во ВГИКе, а я там училась. И мне нужен был именно такой композитор, который не шел вслед за материалом, а силой своей индивидуальности, своего мироощущения привнес бы в картину то, чего ни я, ни оператор, ни актеры не смогли бы выразить, — приводит слова Лиозновой Микаэл Таривердиев в своей книге «Я просто живу».

Фото: Борис Кауфман/ РИА Новости Микаэл Таривердиев

Самого композитора очень привлекла идея написать музыку к остросюжетному детективному сериалу Юлиана Семенова. Он написал цикл из 12 песен на стихи Роберта Рождественского, по одной к каждой серии. Но в итоге в картину вошли только две песни: героическая «Мгновения» и лирическая «Песня о далекой Родине».

Микаэл Леонович рассказывал, что эта работа была трудной для всех ее создателей. Ему несколько раз приходилось перестраивать всю музыкальную драматургию, композицию, отказываться от написанного и сочинять музыку заново, — вспоминает вдова композитора Вера Таривердиева.

По ее словам, музыка писалась одновременно со съемками, а иногда и опережала их. Сам композитор говорил, что сочинение музыки к многосерийной картине принципиально отличается от работы в обычном фильме, потому что «здесь каждая серия строится как законченное произведение, и в то же время есть выход на следующую».

После выхода фильма кто-то съязвил по поводу Вячеслава Тихонова, что его роль играет Таривердиев. Действительно, молчащий в кадре «нордический» Штирлиц — и нежная, щемящая или тревожная музыка на фоне его безмолвных сцен. Но это был режиссерский ход, который мог осуществить только актер такого класса, как Вячеслав Тихонов. Его жизнь в кадре, его фактура, стильность воспринимаются уже несколькими поколениями. Ассоциируя себя с героем, Микаэл Таривердиев вновь и вновь пишет о себе. Что он определяет как главное, как мотив внутренней жизни? Ностальгию, тоску по далекой родине, — объясняет Вера Таривердиева.

На исполнение одной из самых знаменитых тем совестного кино претендовали десятки именитых певцов. Пробные записи делал Валерий Ободзинский, Вадим Мулерман, Николай Никитский, Валентина Толкунова и Муслим Магомаев. Магомаеву Лиознова лично пообещала вставить песни в его исполнении в фильм, но в итоге не сделала этого.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости Татьяна Лиознова

В конечном счете выбор пал на Иосифа Кобзона. Режиссер потребовала от певца спеть так, чтобы его не узнали. Кобзон сначала обиделся на такое предложение, но потом спел.

Они целый месяц репетировали с Кобзоном, чтобы добиться нужного звучания «Не думай о секундах свысока» и «Песни о далекой родине». Лиознова говорила: «Мне не нужен Кобзон, мне нужен Штирлиц», — рассказывает Таривердиева.

По признанию самой Лиозновой, музыка Микаэла Леоновича стала одной из определяющих успеха «Семнадцати мгновений весны». Однако государственную премию за картину Таривердиев, как и Юлиан Семенов, не получил.

Татьяна Лиознова хотела фигурировать в титрах еще и как сценарист. Но с этим не согласился автор книги и сценария Юлиан Семенов. Он обратился к Таривердиеву как к третейскому судье. И Микаэл Леонович поддержал Семенова. Лиознова обиделась. Поэтому когда съемочную группу выдвигали на Государственную премию, Таривердиева в этом списке не оказалось. С Лиозновой у них не было радужных отношений, но они потом вместе работали еще раз над картиной «Мы, нижеподписавшиеся», — объясняет Таривердиева.

Популярность песен Таривердиева из «Семнадцати мгновений весны» вызвала неоднозначные чувства у ряда его коллег. В августе 1973 года композитор Никита Богословский изготовил на международном бланке телеграмму: «Поздравляю Таривердиева с успехом моей музыки в фильме „Семнадцать мгновений весны“. Френсис Лей». Когда телеграмма легла на стол председателю Союза композиторов СССР Тихону Хренникову, разразился скандал. Случившееся сильно подкосило Таривердиева.

Музыку Микаэла Леоновича перестали транслировать по радио, на творческих вечерах ему присылали записки с вопросом: «Правда, что вы украли музыку у Френсиса Лея?» Так продолжалось, пока Таривердиев не связался с Леем. И тот подтвердил, что никаких телеграмм не присылал.

Богословский признался в жестоком розыгрыше только спустя годы. Это была своего рода травля, которая добавила проблем с сердцем Микаэлу Леоновичу, — отмечает вдова композитора.

Секрет успеха — в правде о разведчиках и нацистах

История отечественного Джеймса Бонда так полюбилась зрителям, что герои сериала зажили отдельной жизнью. Фразы из фильма разлетелись на цитаты, люди стали слагать возможные продолжения картины и придумывать анекдоты про Штирлица и Мюллера.

Кинокритик Андрей Архангельский заявил в беседе с NEWS.ru, что ни одному персонажу советского кино «даже близко не удалось приблизиться к славе Штирлица».

Это наша общая детская сказка. И Штирлиц в ней — советский Супермен или Бэтмен. Это наш комикс, который был снят по книге. Он совсем не про войну, не про разведку. Штирлиц — это идеальное представление нашего человека о себе. Глядя на Штирлица, мы смотрим в воображаемое зеркало и видим там самих себя — лучших, чем мы есть на самом деле. В этом, видимо, разгадка феноменального успеха и массовой любви к фильму, — предполагает Андрей Архангельский.

Полковник внешней разведки в отставке, кандидат исторических наук, писатель Михаил Любимов в разговоре с NEWS,ru выразил мнение, что секрет успеха картины — в достоверности. Он подчеркнул, что Лиознова показала противников интеллектуалами, показала «жизнь немцев при нацистах. Это было интересно, в этом была правда».

Профессионалам вообще не надо смотреть кино про себя. Но я смотрю с удовольствием, мне интересно. «Семнадцать мгновений весны» очень уважаю. А то, что сейчас снимают, — ужас! Бегают по крышам, стреляют. Это не разведка, а спецназ уже, — говорит Любимов.

Экс-разведчик заверил, что в его время таких шпионов, как Штирлиц, не было, «но были агенты даже большего калибра, чем описанный Семеновым герой». Однако собирательность образа Максима Исаева не делает его менее убедительным в глазах как простых зрителей, так и профессионалов.