У Иосифа Кобзона нашёлся приёмный сын

https://static.news.ru/photo/1c051acc-6ed3-11eb-be7d-96000091f725_660.jpg Иосиф Кобзон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли рассказала о приёмном сыне, о существовании которого до этого знали лишь в узком кругу близких людей.

Женщина показала его в одном из эфиров передачи «Ты не поверишь!».

Это наш с Иосифом Давыдовичем приёмный сын. Он нам достался ребёнком. Живёт в Армении, а когда приезжает в Россию, то мы с родными стараемся встретиться с ним, — цитирует вдову артиста НТВ.

Других сведений о пасынке нет. На кадрах из ток-шоу можно заметить мужчину с сединой.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Иосиф Кобзон изменял своей жене Нелли. Адюльтер супруга едва не разрушил их крепкий полувековой брак, рассказала вдова певца. Несмотря на то что со стороны их союз казался крепким и безоблачным, она знала об измене мужа. В какой-то момент она предложила пожить отдельно. В результате чета Кобзонов полгода провела вдали друг от друга. Нелли заверила, что не особо ревнива. Но в тот раз всё было настолько очевидно, что жена именитого певца, не выдержав обиды, собрала вещи и перебралась с дачи в городскую квартиру. Тогда, по словам женщины, она заявила мужу, что простить такие вещи не может. Хотя Кобзон упорно отрицал измену, началась подготовка к разводу.

Толчком к примирению супругов стала болезнь артиста. На нервной почве его разбил радикулит, и он с трудом передвигался без посторонней помощи. Тогда женское сердце дрогнуло, и она решила простить мужа.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. 30 августа 2019 года ему был открыт памятник на Востряковском кладбище, писал NEWS.ru.