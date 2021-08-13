Талантище, спаситель Кобзона, виндсёрфер: каким был композитор Таривердиев

Его произведения воспитали несколько поколений советских и российских граждан: свыше 130 фильмов, более 100 песен, четыре балета, пять опер создал выдающийся композитор Микаэл Таривердиев. 15 августа мэтру исполнилось бы 90 лет. Музыка народного артиста РСФСР звучит в культовых лентах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Семнадцать мгновений весны», «Судьба резидента», «Возвращение резидента» и многих других.

Кто-то из очень крупных кинорежиссёров сказал: «Если ты хочешь проверить себя, какой ты режиссёр, сними один фильм без музыки, потому что музыка очень помогает картине», — отмечал сам Таривердиев. Аудиозапись с его голосом транслировалась в документальном фильме «Игра с судьбой» на Первом канале.

NEWS.ru заново прослушал шедевры мастера и узнал, каким он был в работе и в жизни.

Госпремию за «Семнадцать мгновений весны» получил спустя девять лет

В той же ленте Первого канала ныне покойный актёр Василий Лановой отметил, что ни одного преступления не совершалось в стране, когда показывали «Семнадцать мгновений весны» по одноимённому роману Юлиана Семёнова.

Слова к песне «Мгновения» («Не думай о секундах свысока») принадлежат перу Роберта Рождественского, музыка Микаэла Таривердиева. Исполнял хит Иосиф Кобзон.

Меня пригласил Роберт Рождественский в Переделкино, и там находился Микаэл. Попросил, чтобы я послушал новые произведения. Первая песня «Мгновения», я порепетировал с Микаэлом, стал петь. Вдруг слышу голос не совсем приятный: «Ну это ужасно», — вспоминал Кобзон.

Недовольной оказалась режиссёр 12-серийного полотна Татьяна Лиознова. Ей нужен был «не Кобзон, а Штирлиц», он же советский разведчик Максим Исаев (Вячеслав Тихонов). Но Таривердиев настоял, и примерно с 50-го дубля Кобзон записал «Мгновения», вспоминал пианист Левон Оганезов. Лиознова попросила Кобзона спеть «не голосом, а душой».

Госпремию СССР позже получили все создатели фильма, кроме Таривердиева. Первая государственная награда за «Семнадцать мгновений весны» нашла его только через девять лет.

Когда картина уже вышла, [Юлиан] Семёнов для всех главных авторов, участников картины — Лиозновой, Микаэла Леоновича, Тихонова — сделал такие удостоверения, которые позволяли попадать куда угодно. <...> Микаэл Леонович, который всегда жаждал провести эксперимент, выехал на Красную площадь на автомобиле. К нему подбежал милиционер и чуть ли не арестовать его хотел, и Микаэл Леонович показал это удостоверение. В общем, ему отдали честь, он уехал с Красной площади целым и невредимым, — отмечала супруга композитора Вера Таривердиева.

Она была с композитором последние 13 лет — с 1983-го по 1996-й, когда и не стало Таривердиева. По словам женщины, он подарил ей смысл жизни. Они познакомились на фестивале в Вильнюсе.

Микаэл Леонович между делом сказал: «А хочешь, я тебе сыграю?». И показал на стоящее в углу пианино в ресторане. Я сказала: «Нет». Микаэл Леонович встал и сыграл «Встречу с женой», — вспоминала Таривердиева.

Она имела ввиду знаменитую сцену из «Семнадцати мгновений весны», когда Штирлиц встретился в берлинском кафе Elefant с супругой, но не имел права подойти.

Человек был необыкновенный. Дело не только в этом эпизоде. В любую музыку он вкладывал себя. Как это писал? Эта сцена родилась по ходу съёмок. В сценарии её не было. Рассказал о таких случаях человек, который был советником по определённым вопросам на картине. Микаэл Леонович написал эту музыку, под неё снималась эта сцена. Изначально она писалась для оркестра, но потом он переделал под фортепиано. В этой сцене мелодию играет он сам, — рассказала Таривердиева в беседе с NEWS.ru.

Вторым хитом «Семнадцати мгновений» стала «Песня о далёкой Родине», тоже исполненная Кобзоном (музыка Таривердиева, слова Рождественского), на эту роль пробовался и Муслим Магомаев.

«Маленький принц»

Музыку к песне «Маленький принц» также написал Микаэл Таривердиев на слова Николая Добронравова. Её впервые исполнила Елена Камбурова в художественном фильме «Пассажир с „Экватора“» (1968).

Мэтр часто говорил, что создаёт простые мелодии и что они рано или поздно найдут своего слушателя, их поймут и через 20 лет. Так и вышло: песню «Маленький принц» исполняли Екатерина Гусева и Валерия. Последняя сделала кавер-версию песни, она стала одной из самых известных композиций певицы.

Ноктюрн

Мелодия из киноленты «Ольга Сергеевна» вобрала в себя мотивы армянского фольклора, а также воплощённые в музыке переживания из-за несчастной любви. Одним из лучших исполнителей композиции для оркестра и дудука стал Геворг Дабагян.

Многосерийный фильм 1975 года рассказывает о судьбе океанолога Ольги Вашкиной (Татьяна Доронина), сохранившей на протяжении всей жизни любовь к мужчине, с которым ей не суждено было обрести счастье.

Ирония судьбы

Черновой смонтированный вариант советского фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) изначально показался скучным, поползли» слухи, что режиссёр Эльдар Рязанов «наконец-то провалился», рассказала NEWS.ru актриса Валентина Талызина, сыгравшая в картине подругу главной героини Нади Шевелёвой (Барбара Брыльска) Валю. Кроме того, именно голосом Талызиной говорит Надя Шевелёва. Собеседница отметила, что именно музыка Таривердиева сделала картину такой, какая она есть.

До съёмок музыкальной сцены с песней «Вагончик тронется, перрон останется» Барбара Брыльска учила её под фонограмму Пугачёвой три дня с радиоприёмником. А Рязанов, когда уже все пришли на съёмку, сказал, что мы тоже поём. Мы ни мотива не знали, ни музыки, ни слов, — призналась Талызина.

Артистка добавила, что она и Лия Ахеджакова «были настолько забитые, что и сказать ничего не сказали». С ними порепетировали 15 минут и отправили в кадр.

Спели так, как бог на душу положит. И съёмочная группа поползла от смеха. Мы так врали, что невозможно. А Таривердиев сидел за такими ширмочками где-то далеко в павильоне и смотрел это всё по монитору, как готовый фильм. Рязанов подошёл к Таривердиеву и попросил: «Микаэл, ну научи их хоть как-нибудь петь». А тот сказал: «Их не научишь никогда», — вспоминает актриса.

Кроме хита «На Тихорецкую состав отправится», в народ ушли композиции, музыку к которым тоже написал Таривердиев: «Со мною вот что происходит» (стихи Евгения Евтушенко), «Никого не будет в доме» (Борис Пастернак), «По улице моей» (Белла Ахмадулина), «Если у вас нету тёти» (Александр Аронов), «Мне нравится» (Марина Цветаева; в фильме песню исполняет Алла Пугачёва), «Я спросил у ясеня» (Владимир Киршон), «У зеркала» (Марина Цветаева), «Баллада о прокуренном вагоне» (Александр Кочетков).

Что могу сказать: есть талант и нет таланта. И всё. Таривердиев, без сомнения, был фантастическим талантищем, как он чувствовал... А сейчас таких талантов нет. Или их не выращивают, или не замечают, или не берут, — добавила Талызина.

Другой Таривердиев: увлечение фотографией и виндсёрфингом

Вера Таривердиева отметила, что её супруг, кроме музыки, профессионально и с детства занимался фотографией. В Российском национальном музее музыки открылась выставка его работ.

В нашей квартире есть маленькая фотолаборатория. Она будет воссоздана, не вся, конечно, но какие-то элементы будут воссозданы в рамках этой выставки, — подчеркнула супруга композитора в беседе с NEWS.ru.

Таривердиев также увлекался разными видами спорта, особенно водными. В юности выступал за сборную Грузии по плаванию на дальние дистанции, стоял на водных лыжах. Одним из первых в СССР Таривердиев вместе со своим другом композитором Родионом Щедриным начал заниматься виндсёрфингом, музыканты даже выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

Таривердиев родился в Тбилиси (тогда Тифлис) в 1931 году. Но всю свою профессиональную жизнь, начиная с учёбы в Академии музыки имени Гнесиных в классе Арама Хачатуряна, провёл в Москве. Скончался музыкант в Сочи, во время отдыха на море. По словам Веры Таривердиевой, принципом его жизни было «ловить ощущения». Их он и запечатлел в музыке и на снимках.