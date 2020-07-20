В Москве избили и ограбили мужчину, читавшего в юности стих Рождественского

https://static.news.ru/photo/ba39a8be-c9a3-11ea-84a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com

В Москве избили и ограбили 51-летнего мужчину, который прославился тем, что однажды ребёнком прочитал на кинопробах стихотворение Роберта Рождественского про маленького человека.

Чтение кудрявого паренька поразило зрителей. Советский и российский режиссёр Олег Ефремов взял его сниматься в фильм «Старый Новый год».

Юноше прочили блестящую актёрскую карьеру, однако что-то пошло не так: он не смог сдать экзамены во ВГИК. Впоследствии работал таксистом и водителем хлебовоза, а сейчас трудится охранником в магазине «Авоська».

Нападение произошло 15 июля. Мужчину избили и отобрали все деньги. Сейчас он находится дома, но всё ещё жалуется на опухшую ногу и травмы лица.

Ранее в Москве ограбили актёра Игоря Яцко. Кто-то списал с его банковской карты почти полмиллиона рублей. Пропажу он обнаружил практически сразу. Игорь отправился в ОВД «Мещанский» и написал заявление о краже. Игорь Яцко известен по ролям в фильмах «Место под солнцем», «Остров», «Русалка», «Антидурь», «ПираМММида», где сыграл Резо, писал NEWS.ru.