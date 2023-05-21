В Россию вернулась мода на чайный гриб: как на нем заработать Зачем покупать комбучу, в чем ее польза и вред

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В России уже несколько лет пользуется большой популярностью комбуча. Это хорошо известный в СССР и современной России напиток, который делают из чайного гриба. Сегодня из него производят обычную газировку, спортпит для бегунов и даже алкоголь. NEWS.ru разбирался, как устроен этот рынок.

Что такое чайный гриб и комбуча

«Урод из банки», «медуза», «непонятная слизь» — как только не называли в детстве «бабушкин напиток». Он интриговал не одно поколение жителей СССР. Считалось, что комбуча обладает чудесными свойствами — якобы помогает пищеварению, улучшает кожу, поднимает настроение и даже спасает от рака.

Выращивание чайного гриба было популярным хобби. Гриб находился в прозрачной банке, напоминая, скорее, какое-то экзотическое растение. Его кормили холодной заваркой и сахаром. Чем дольше гриб был в банке, тем больше он становился. Все это время из гриба вырабатывалась комбуча.

После распада СССР страну заполонила кока-кола и другая западная газировка. Комбуча перестала быть модной, о ней забыли. И вот лишь несколько лет назад этот напиток возродился из-за моды на суперфуды.

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Где можно купить комбучу и сколько она стоит

Комбучу сегодня продают на маркетплейсах, в интернет-магазинах. Встретить продавцов чайного гриба можно даже на Avito. Там они предлагают «бабушкин вариант» — напиток вместе с грибом в банке. Стоимость — от 100 до 500 рублей. Некоторые даже готовы поделиться чайным грибом бесплатно, объясняя, что он разрастается слишком быстро и от него надо избавляться.

Всего в России, по оценкам опрошенных корреспондентом NEWS.ru участников рынка, есть пять-шесть крупных федеральных игроков — лидеров ниши. Кроме них работает множество региональных проектов. По подсчетам NEWS.ru, таких компаний может быть не менее 30–40. Они продают комбучу в местных магазинах, барах и на маркетплейсах.

Правда, для небольших городов России комбуча пока по-прежнему остается диковинным напитком, говорит NEWS.ru основатель компании по производству комбучи Kombutist Максим Чашкин. В основном напиток покупают в крупных городах России и за рубежом.

Участников рынка разделяют на тех, кто производит натуральную, «домашнюю» комбучу, и тех, кто торгует пастеризованной. Этот напиток дешевле, но считается, что в нем не остается полезных микроэлементов.

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Существуют ли чайные грибы-гиганты

Предприниматель из Тулы Владимир Миллер, возглавляющий местную компанию по производству комбучи Lava Superfood, рассказал NEWS.ru, что создает напиток из гигантского гриба. Гриб растет в пищевом цеху площадью 200 квадратных метров в поселке Ильинка в Туле.

«Мы с партнерами год разрабатывали рецепт комбучи. Сейчас в нашем ассортименте шесть напитков с разными вкусами. Есть комбуча со вкусом чабреца, сагана, молочного улуна, каркаде», — рассказывает Миллер.

Он отметил, что начал бизнес после знакомства с 75-летним технологом одной из пивоваренных компаний. Она всю жизнь мечтала производить комбучу в промышленных масштабах. Дома выращивала гриб более 30 лет. Женщина предоставила бизнесмену часть, и он начал «строить колонию».

Правда, если сначала бизнесмен сказал, что его гриб в высоту достигает нескольких метров, то после просьбы NEWS.ru прислать фото сказал, что высота гриба лишь метр, а потом и вовсе перестал выходить на связь. В открытых источниках информации о грибах-гигантах найти не удалось.

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Что необычного делают из комбучи

Миллер, к примеру, планировал наладить выпуск безалкогольного шампанского на основе комбучи. А основатель компании Kombutist Максим Чашкин из Ижевска заявил NEWS.ru, что планирует начать выпускать комбучу со вкусом кофе, меда.

Кроме того, последние полгода Kombutist вместе с шеф-поваром Сергеем Кругловым работает над рецептом соусов на основе чайного гриба. Этот соус будет напоминать бальзамический уксус. Сегодня уже готовы образцы этого продукта, они проходят исследования в Центре эпидемиологии и гигиены.

Как из комбучи делают спортпит

Комбуча содержит витамины B, аминокислоты, а также глюкозамин, обеспечивающий подвижность суставов, утверждают ее производители. Такой напиток может быть альтернативой изотоникам — напиткам, удерживающим в организме полезные вещества, которые могут уходить во время интенсивной тренировки. Комбуча полезна для спортсменов, занимающихся бегом, триатлоном, скалолазанием и конным спортом, уверен основатель компании Kombucha Live Brew Иван Тюленев.

Сейчас его компания делает часть напитков на основе чайного гриба на меду, часть — на обычном чайном грибе. На последнем делается комбуча на гибискусе и на пуэре. Всего компания выпускает пять-шесть видов напитка. Они не пастеризованные, технология производства максимально приближена к домашней.

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Польза и вред здоровью от комбучи

Правда, диетологи советуют пить именно пастеризованный напиток с официального производства, прошедший санитарно-эпидемиологический контроль. Эксперты подтверждают наличие в комбуче аминокислот и витаминов группы B, С и отмечают, что такой напиток, конечно, полезнее газировки. Но в то же время он часто делается в домашних, не самых чистых условиях, и повышается риск накопления в нем вредных бактерий. А если чай из комбучи заваривают в керамической посуде, то к нему добавляется еще и свинец. Детям, беременным и кормящим женщинам пить комбучу не советуют.

Также в группе риска находятся люди с заболеваниями легких, поджелудочной, печени и почек. Не рекомендуется пить комбучу и людям, страдающим диабетом: в напитке слишком много сахара. А так как продукт обладает высокой кислотностью, его не советуют людям с повышенной кислотностью желудка и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Также такой напиток может повреждать зубную эмаль. Исследований о пользе комбучи для человеческого организма на данный момент проведено слишком мало, чтобы говорить о превалировании пользы этого напитка над вредом.

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