Россиянам рассказали, кому из них и почему угрожает инсульт Терапевт Раменский: инсульт угрожает людям с повышенным уровнем холестерина

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Инсульт провоцируют высокий уровень холестерина, артериальная гипертензия, курение, злоупотребление алкоголем, диабет и сидячий образ жизни, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Он отметил, что правильное питание и умеренные физические нагрузки снижают риск кровоизлияния в мозг.

Инсульт провоцируют высокий уровень холестерина, артериальная гипертензия, курение, злоупотребление алкоголем, диабет, недостаток физической активности. Важно знать, что инсульт можно предотвратить, следуя здоровому образу жизни и заботясь о своем здоровье. Регулярные медицинские осмотры, правильное питание, отказ от вредных привычек и умеренная физическая активность помогут снизить риск развития инсульта, — добавил Раменский.

Ранее известный реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире шоу «О самом главном» на телеканале «Россия 1» указал на необычный симптом инсульта. Он заявил, что непрерывная икота может быть признаком инсульта. Во время обсуждения в студии одна из участниц программы предположила, что икота не указывает на проблемы с кровообращением в мозге. Отвечая на это, Агапкин заявил, что икота в некоторых случаях действительно может быть симптомом инсульта.

Ранее профессор-кардиолог, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов заявил, что распознать инсульт можно на ранних стадиях, когда у человека нарушается речь или равновесие. По его словам, дождаться экстренной помощи поможет таблетка аспирина. Эксперт напомнил, что существуют всего три симптома, которые могут свидетельствовать об инсульте.