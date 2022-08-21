Названы полезные свойства чайного гриба Диетолог Соломатина раскрыла полезные свойства чайного гриба

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что чайный гриб полезен для человека, так как он богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника. Эксперт добавила, что чайный гриб также богат аминокислотами, которые оказывают положительное влияние на нервную систему. Она порекомендовала внимательно пить напиток тем, кто страдает от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, пишет «Газета.Ru».

Чайный гриб богат пробиотиками которые поддерживают здоровье кишечника, иммунной системы, здоровый кишечник обеспечивает наше хорошее настроение и влияет на психическое состояние, — поделилась Соломатина.

Специалиста отметила, что напиток также способствует восстановлению нормального режима сна и улучшает настроение.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что для победы над тягой к сладкому человек должен не употреблять его вместо еды и выбирать более полезные варианты, например, ягоды или сухофрукты. Эксперт отметил, что это не означает полный отказ от сладкого, лишь от его части. Он при этом отказался употреблять в отношении сладкого термин «наркотик», так как этот эффект присутствует лишь на психологическом уровне. Он порекомендовал употреблять растительные сахарозаменители, например, орехи.