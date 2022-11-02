Диетолог раскрыла россиянам полезные свойства чайного гриба Диетолог Лушникова: чайный гриб обладает антибактериальным эффектом и содержит витамины

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Чайный гриб, или комбуча, обладает антибактериальным эффектом и содержит целый комплекс витаминов, рассказала «Газете.ru» диетолог-терапевт Ольга Лушникова. По словам медика, комбуча способна улучшить микрофлору кишечника, также она является источником водорастворимых витаминов группы B, особенно В12, и витамина C.

Напиток обладает антибактериальным эффектом в отношении некоторых патогенных бактерий, причём наиболее выражен он у напитка, приготовленного на зелёном чае, благодаря наличию катехинов, уксусной кислоты и этанола, — пояснила Лушникова.

Диетолог упомянула о содержании в напитке небольшого количества микроэлементов, среди которых железо, хром, марганец, цинк, медь, а также о наличии у комбучи антиоксидантных свойств, защищающих клетки от свободных радикалов благодаря полифенолам чая.

При этом Лушникова отметила, что объективно оценить полезные свойства чайного гриба тяжело, поскольку состав каждой культуры SCOBY разный — число микроорганизмов, а также продуктов их жизнедеятельности меняется в зависимости от этапа ферментации.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что чайный гриб полезен для человека, поскольку он богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника. Эксперт добавила, что чайный гриб также богат аминокислотами, которые оказывают положительное влияние на нервную систему. Однако она порекомендовала внимательно пить напиток тем, кто страдает от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.