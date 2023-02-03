В России заявили о возвращении Netflix Эксперт Бирюков: Netflix может вернуться в Россию, но с ограничениями

Фото: Zoonar.com/rafapress / www.imago-images.de / Global Look Press

Руководитель направления IT и разработки Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Александр Бирюков рассказал РИА Новости, что стриминговый сервис Netflix может вернуться на российский рынок. Эксперт уточнил, что пользователям будут доступны не все возможности. По его словам, большинство иностранных компаний остановили свой бизнес в России после начала СВО, чтобы избежать репутационные риски.

Из известных брендов к скрытому частичному возвращению на рынок РФ могут присоединиться Netflix и другие крупные корпорации, которые впопыхах сначала свернули весь бизнес в России. Связано это с тем, что сначала, действуя в условиях санкций, неопределенности и репутационных рисков, компаниям было проще полностью остановить бизнес, — сказал Бирюков.

Он добавил, что многие международные технологические компании нашли компромисс в оказании отдельных услуг для простого населения и академической сферы.

Ранее «Известия» написали, что компания Adobe открыла российским пользователям доступ к скачиванию программного обеспечения с официального сайта. При этом оформить подписку на продукты из коллекции Adobe Creative Cloud новым пользователям по-прежнему нельзя, а продлить уже действующую могут только корпоративные клиенты.