Россиянам вернули доступ к программам Adobe

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Компания Adobe открыла российским пользователям доступ к скачиванию программного обеспечения с официального сайта, пишут «Известия». При этом оформить подписку на продукты из коллекции Adobe Creative Cloud новым пользователям по-прежнему нельзя, а продлить уже действующую могут только корпоративные клиенты.

Как предположил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, компания меняет подход к бизнесу в России, куда рано или поздно придется возвращаться. По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, под ранее введенные ограничения подпадали не только пользователи, но и офисы зарубежных компаний, которые работают в России.

В свою очередь глава комитета по интеграции российского ПО Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Иван Панченко предположил, что действия Adobe стали ответом на активизацию российских компаний, которые в условиях ухода западных конкурентов ускорили создание альтернативных решений.

В этой ситуации наиболее пострадавшей категорией оказались частные владельцы лицензий, в том числе дизайнеры, которые вынуждены создавать иностранные аккаунты и оплачивать подписку при помощи банковских карт, выпущенных в других странах. При этом Adobe периодически банит такие аккаунты, если подозревает, что им пользуется гражданин России. Нелицензионные же программы могут содержать вирусы и плохо работать на компьютере пользователя.

Adobe остановила продажу программного обеспечения на территории России с 5 марта из-за санкций США, ЕС и Великобритании и прекратила доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских СМИ, контролируемых государством. По словам генерального директора фирмы Шантану Нарайена, российские клиенты смогут пользоваться программами до истечения срока, однако продлить подписку будет нельзя.