Акции протеста прошли в торговых центрах Гонконга

Сотни человек вышли на продемократические акции протеста в Гонконге. Местной полиции удалось пресечь мероприятия.
Среди участников преимущественно были молодые люди,
Силовики указали людям, что они нарушают правила поведения во время карантина. На одной из акций сотрудники правоохранительных органов применили перцовые средства.
Ранее, как писал NEWS.ru, власти Гонконга решили ослабить ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Постановление подписала глава местной администрации Кэрри Лам.
8 мая возобновили работу бары, спортзалы, кинотеатры, салоны красоты. Жители могут собираться группами до восьми человек. Кроме того, с 27 мая заработают школы.
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