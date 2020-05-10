Акции протеста прошли в торговых центрах Гонконга

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Четвероногий робот вышел на тестовое патрулирование одного из парков Сингапура, где призывает посетителей соблюдать социальную дистанцию в связи с действующими в стране ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса.

Устройство оснащено камерами, которые могут собирать информацию о количестве посетителей парка. Это делается для того, чтобы власти могли корректировать число жителей, одновременно находящихся в одном месте. Робот не имеет возможности...