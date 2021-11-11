200 лет Достоевскому: Волгин ответил на пять актуальных вопросов о писателе

11 ноября исполнилось бы 200 лет Фёдору Достоевскому. В день юбилея профессор МГУ, историк, телеведущий, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин рассказал NEWS.ru, как стал одним из главных знатоков его творчества, объяснил причину актуальности и популярности произведений писателя и назвал нормальным тот факт, что Достоевский продолжает вызывать отторжение у немалой части читателей.

— Вы считаетесь одним из главных знатоков творчества Достоевского: написали много книг, вели циклы телепередач. Скажите, вы не устали говорить о нём?

— Ну конечно, устал! Но это, видимо, моя планида. Вообще, я же начинал писать первые книги отнюдь не о Достоевском. Это были стихи, сборники. И я был довольно популярен в конце 1960-х годов. А потом ушёл. Но поэзия не прощает измен даже с Достоевским. И вот только лет 10-12 назад я вернулся к этому делу. Конечно, хочется сейчас оторваться, уйти, заняться, к примеру, Пушкиным. Но это уже моя ноша.

Писатель, историк Игорь Волгин Сергей Пятаков/РИА Новости

Я бы не стал называть себя главным специалистом по Достоевскому. Есть много замечательных исследователей. И я довольно поздно пришёл к Достоевскому, потому что, когда я учился в школе, в школьной программе его не было. Он был введён в школьный курс, по-моему, только с 1969 года. Более того, на историческом факультете МГУ у нас не было литературного курса.

Впервые я прочёл Достоевского, будучи студентом последнего курса. Уже учась в аспирантуре истфака, совершенно неожиданно для себя вышел на «Дневник писателя» (ежемесячный журнал Достоевского. — NEWS.ru).

И я был поражён тем фактом, что во всей мировой литературе о Достоевском не только на русском языке, но и на немецком, и на английском, не было практически ни одной работы, посвящённой «Дневнику писателя», этому удивительному моножурналу.

— Фёдор Михайлович предвидел в своих произведениях многие проблемы современности, но в чём всё-таки его актуальность для сегодняшнего мира?

— Вот говорят, что он пророк. Да, действительно, у него были пророчества. И сбылись, к сожалению, не самые радостные из них. Но он пророк не столько даже социальных потрясений, сколько человеческого поведения. Потому что человек после Достоевского знает о себе гораздо больше, чем человек до Достоевского. Он открыл в человеке некоторые вещи, которые тот, возможно, хотел бы скрыть. Как говорил один его герой, «широк человек, хорошо б сузить». Но человек стал ещё шире, диапазон его желаний, вожделений — ещё больше.

Если до середины XIX века Россия жадно поглощала интеллектуальную энергию Запада, то благодаря Достоевскому она стала эту энергию излучать. И после каждого мирового потрясения — после революции, Первой и Второй мировой войны — интерес к Достоевскому возрастает.

Потому что люди с изумлением обнаруживают, что эти механизмы работают — механизмы, так сказать, ментальные, нравственные. Он говорил: «Я не психолог, я реалист в высшем смысле». Реализм в высшем смысле — это описание того, что может быть. Так что, конечно, его актуальность поразительна, ни один из писателей не выдерживает такого испытания временем. Он говорил: «Я неизвестен народу нынешнему, но буду известен будущему». Но не предполагал, что будет настолько известен.

Памятник молодому Достоевскому на Воздвиженке в Москве Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

— Если бы Достоевский жил сегодня, во времена Байдена, Путина, пандемии и ядерного оружия, что бы изменилось в его жизни и в жизни общества?

— Он был бы другим во многом. Но если брать взгляд на события, то при всей противоречивости у Достоевского было нравственное ядро — понимание необходимости соблюдения нравственного закона об отношении человека к человеку: фантастическое, во многом идеалистическое стремление внести христианское сознание в повседневную практику жизни.

Я думаю, он бы говорил сегодня то же, что говорил тогда. О том, что государство должно руководствоваться такими же нравственными законами, какие действуют между людьми.

Достоевский был монархистом, выступал за самодержавие. Но самодержавие с человеческим лицом. Самодержавие, которое допускало максимальную степень свободы. Он писал, что печать должна быть свободна при наличии цензуры. И мечтал, что Россия будет нравственным образцом для всего мира. Хоть какая-то нация должна «засветиться», иначе всё погрязнет в разврате, цинизме.

Конечно, если современная Россия займётся самовоспитанием, самоочищением, то сможет выполнить эту миссию. Но пока эта мечта Достоевского так и остаётся мечтой.

— Немало школьников отказываются читать Достоевского, называя «сложным». Что мешает принять его — язык, соцсети, как вы считаете?

— Нежелание школьников читать Достоевского было всегда. Вот говорят, что рано давать школьникам Достоевского. А взрослым не рано его давать? Можно подумать, что все взрослые постигают его глубину. Нет, конечно!

Тут всё зависит от учителя. Учитель — как магический кристалл, через который школьник воспринимает мир. Если школьник не уважает учителя как человека, то что бы он ни говорил о Достоевском, ученик пропустит мимо ушей. Учитель должен быть сам увлечён! Почему я говорю, что в школу должны идти лучшие из лучших? Важно «зацепить» ребёнка.

По своему опыту могу сказать, что школьники скорее воспримут «Белые ночи», чем «Преступление и наказание». Я бы советовал прочесть роман «Бесы» — он очень актуален сегодня. Сам я больше всего люблю «Братьев Карамазовых».

Памятник Достоевскому в Санкт-Петербурге на Владимирской площади Zamir Usmanov/Global Look Press

Что касается языка, Лев Толстой, например, ругал Достоевского: якобы у него всё написано одним языком. Это неверно, конечно. У него очень богатый, разнообразный русский язык. Он не стилист, как, скажем, Иван Тургенев. Но у него прекрасный русский язык, не классический. Он юморист, кстати, очень тонкий ироник.

— Есть мнение, что если человек в сознательном возрасте не смог понять Достоевского, то он глупец. Это так?

— Нет, конечно. У Достоевского свои приоритеты, своё понимание мира. Есть люди, которые любят Достоевского и терпеть не могут Толстого — и наоборот. А есть те, кто не любит обоих. Достоевский у многих вызывает отторжение, и это нормально.