В Госдуме объяснили, почему россиянам стоит перечитать «Бесов» Достоевского

Великий русский писатель Фёдор Достоевский, со дня рождения которого 11 ноября исполняется 200 лет, — литератор, «открывший внутренний мир, ставший очень тонким психологом», рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, член парламентского комитета по культуре Ольга Германова. Собеседница также объяснила, почему гражданам РФ стоит перечитать знаменитый роман Достоевского «Бесы».

А сегодня я бы всем порекомендовала ещё раз перечитать всё-таки роман «Бесы». Потому что открываешь комментарии [в социальных сетях] — идут только отрицательные, такой негатив идёт сегодня на власть, на правительство, без разбора, что бы ни сделали — всё плохо. Причём комментируют те, кто сам, в общем-то, ничего не делает, кроме комментариев ничего не пишет, — подчеркнула Германова.

Она отметила, что двухсотлетие Достоевского отпраздновала как «особый, психологический юбилей», а также призвала познакомиться с речью писателя на открытии памятника поэту Александру Пушкину, «если кто-то ещё сомневается в нашей самобытности, в нашем русском пути».

Для меня Достоевский — великий психолог, великий писатель. Он никогда не умрёт, не канет в Лету, он всегда будет актуален, — подытожила Германова.

Ранее стало известно, что герой романа «Идиот» князь Мышкин стал любимым персонажем произведений писателя Фёдора Достоевского у россиян. Самой популярной книгой классика люди назвали «Преступление и наказание». Опрос книжных сервисов «Литрес» и MyBook был приурочен к 200-летию со дня рождения писателя.