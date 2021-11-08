Байден отреагировал на падение своего рейтинга

Джо БайденФото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что во время участия в предвыборной гонке он не руководствовался результатами соцопросов. Так американский лидер прокомментировал снижение своего рейтинга до рекордной отметки. При этом глава Белого дома отметил, что ситуация может измениться по мере продвижения в Конгрессе повестки его администрации, которая существенно повлияет на простых американцев, сообщает WKRC-TV.
Поймите, я баллотировался в президенты не из-за опросов общественного мнения, — заявил он в интервью телеканалу.
Глава Белого дома признал, что результаты опросов действительно свидетельствуют о снижении его рейтинга. Тем не менее, подчеркнул он, эти данные могут «расти и падать». По мнению президента, сейчас он пользуется поддержкой практически такого же числа американцев, что и его предшественники, Барак Обама и Билл Клинтон.
Ранее итоги исследования, проведённого USA Today и Саффолкским университетом, показали, что рейтинг Байдена опустился до отметки 37,8% среди соотечественников. Не нравятся действия главы государства 59% опрошенных. Ещё 46% считают, что американский лидер не справляется со своими обязанностями либо справляется хуже, чем они ожидали. Против выдвижения кандидатуры Байдена на второй срок выступили 64% респондентов, при этом 28% из них — демократы.