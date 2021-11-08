Байден отреагировал на падение своего рейтинга

Президент США Джо Байден заявил, что во время участия в предвыборной гонке он не руководствовался результатами соцопросов. Так американский лидер прокомментировал снижение своего рейтинга до рекордной отметки. При этом глава Белого дома отметил, что ситуация может измениться по мере продвижения в Конгрессе повестки его администрации, которая существенно повлияет на простых американцев, сообщает WKRC-TV.

Поймите, я баллотировался в президенты не из-за опросов общественного мнения, — заявил он в интервью телеканалу.

Глава Белого дома признал, что результаты опросов действительно свидетельствуют о снижении его рейтинга. Тем не менее, подчеркнул он, эти данные могут «расти и падать». По мнению президента, сейчас он пользуется поддержкой практически такого же числа американцев, что и его предшественники, Барак Обама и Билл Клинтон.