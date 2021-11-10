Путин сравнил российское оружие с зарубежными аналогами

Оружие и военная техника, поступающие в российскую армию, не только не уступают зарубежным аналогам, но и по многим параметрам превосходят их. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Военно-промышленной комиссии. Он также отметил, что в новой госпрограмме вооружений должны быть учтены самые передовые технологии, сообщает ТАСС.

Прежде всего это внедрение передовых информационных, биокогнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления, — сказал глава государства.

Президент оценил работу организаций оборонно-промышленного комплекса в период пандемии. Он особо выделил то, что даже в условиях ограничений не было срывов и затягивания поставок продукции.

Путин также порекомендовал организациям ОПК шире использовать возможности, которые открываются при реализации национальных проектов и госпрограмм. Участие в них позволяет нарастить выпуск гражданской продукции и внедрять новые технологии.

Ранее сообщалось, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160М и Ту-95М вооружат неядерным боеприпасом под названием «изделие 506». Это маленькая сверхточная крылатая ракета, способная поражать цели практически любой сложности с расстояния в тысячи километров. По словам военных экспертов, боеприпас, скорее всего, находится в высокой степени готовности и, возможно, уже прошёл часть испытаний.